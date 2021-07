Civilization VI Antholgy: da oggi su PS4, One e Switch

Già disponibile da giugno su PC, da oggi 13 luglio la Civilization VI Antholgy è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto sulla pagina del PlayStation Store del gioco:

Questo bundle contiene Civilization VI e tutti i contenuti di Civilization VI già rilasciati su console. È rivolto ai giocatori che si avvicinano adesso a Civilization VI.

SCRIVI LA STORIA in una delle serie più influenti e acclamate dalla critica nella storia dei giochi strategici. Scegli un leader e insegui obiettivi ispirati alla sua controparte reale. Esplora territori sconosciuti, ricerca nuove tecnologie e sfida i più grandi leader della storia mentre conduci la tua civiltà dalle caverne ai razzi interplanetari. Le città si espandono fisicamente sulla mappa, offrendoti nuove opportunità strategiche per tutta la partita mentre insegui una delle diverse condizioni di vittoria e costruisci un impero in grado di superare la prova del tempo.

La Sid Meier’s Civilization VI Antholgy include il gioco base Sid Meier’s Civilization VI, sei pacchetti di contenuti scaricabili, le espansioni Rise and Fall e Gathering Storm e tutti i contenuti del Pass New Frontier.

• CIVILIZATION VI: RISE AND FALL: L’espansione introduce nuove dinamiche come le Grandi Età e i Governatori ed espande il sistema diplomatico e dei governi. Inoltre aggiunge 8 civiltà, 9 leader e molte nuove unità, distretti, Meraviglie ed edifici.

• CIVILIZATION VI: GATHERING STORM: Esplora un pianeta attivo con un’espansione che per la prima volta nella storia della serie introduce i cambiamenti climatici. Affronta disastri naturali e nuovi Eventi ambientali, completa grandiosi progetti ingegneristici e gestisci l’Energia elettrica. Le novità includono il Congresso Mondiale, una nuova Vittoria diplomatica e una nuova epoca aggiunta all’Albero delle tecnologie e a quello dei Progressi Civici. L’espansione include anche nuove civiltà, leader, edifici e unità.

• PASS NEW FRONTIER: Introduce 6 nuove modalità di gioco, eroi storici e mitologici che si possono reclutare, 9 leader e 8 civiltà. Affronta disastri mai visti nella modalità Apocalisse e scopri misteriose società segrete che possono potenziare o minare alla base il tuo impero.

*Lo scenario Morte rossa, rilasciato su PC, non è disponibile sulle console.