Company of Heroes 3: annunciato ufficialmente

Relic Entertainment e SEGA hanno appena annunciato Company of Heroes 3. Un’indizio con la foto del centro-sud dell’Italia campeggiava da giorni, e oggi il mistero è stato svelato. Il seguito dello strategico uscito nel 2013 sarà infatti ambientato nell’Italia occupata dai nazisti nel 1943, e arriverà a fine 2022. Su companyofheroes.com si può riscattare ora l’anteprima per la pre-alpha del gioco, collegando l’account Steam.

Per annunciare il gioco è stato pubblicato un trailer cinematografico, e successivamente sono state mostrate fasi di gameplay. Potete vedere tutto qui sotto, con i trailer singoli e lo showcase completo.

Qui potete vedere la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Il leggendario franchise di strategia è tornato! Company of Heroes 3 è un concentrato di azione, tattica e strategia. Prendi il controllo in scontri in tempo reale, poi calati nelle vesti di un generale e dirigi una campagna dove ogni scelta ha le sue conseguenze.​

Annienta i nemici con fazioni, unità e gruppi tattici internazionali nuovi o conosciuti. Comanda truppe di terra, aeree e marittime e stabilisci linee di rifornimento in grado di annientare l’avanzata nemica nella nuova mappa dinamica della campagna. Ogni partita è unica! Gioca secondo il tuo ritmo nelle modalità campagna e schermaglia prima di gettarti nella mischia del multiplayer. Scopri storie mai narrate prima nell’incredibile teatro di guerra del Mediterraneo, con ambienti distruttibili di ultima generazione. Il tutto alimentato dal motore di gioco di proprietà di Relic: l’Essence Engine.​

Pluripremiato gameplay tattico

Company of Heroes 3 introduce un gameplay tattico di ultima generazione. Nuove caratteristiche di gameplay si aggiungono a meccaniche di gioco acclamate dai fan per creare l’esperienza tattica più immersiva di sempre.​

Metti in atto audaci manovre di affiancamento e colpisci i corazzati nemici, sperimenta le nuove meccaniche di assalto della fanteria per sgombrare le fortificazioni nemiche e sfrutta l’altezza per godere di una visuale migliore del campo di battaglia e avere un vantaggio strategico.

Un nuovo incredibile teatro di guerra

Benvenuto nel Mediterraneo, un nuovo fantastico teatro di guerra ricco di storie da raccontare. Affronta le temibili forze nemiche lungo i passi di montagna dell’Italia, le splendide coste e i vasti deserti del Nordafrica. Una grafica incredibile anima ambienti autentici e diversi tra loro, pensati per tenerti costantemente sulle spine.​

Le mappe di montagna richiedono un approccio strategico totalmente diverso da quello delle città costiere, in quanto l’altezza influenza la linea di visuale delle unità (Vista vera). Nel deserto invece sarà necessario svolgere attente ricognizioni e audaci manovre con i corazzati. Al fronte le informazioni hanno più peso della velocità e un sapiente uso del terreno ti consentirà di sorprendere i nemici e di mandarli in rotta.

Nuovi livelli di strategia

Gioca alla più grande campagna per giocatore singolo nella storia del franchise. La nuova mappa dinamica della campagna offre un gameplay in stile “sandbox” che consente ai giocatori di gestire l’intero sforzo bellico e di sperimentare un livello di strategia senza precedenti.​

Stabilisci linee di rifornimento vitali spiegando le retrovie a difesa dell’avanzata. Lancia attacchi aerei e navali per indebolire e sparpagliare le forze nemiche o per liberare una città vicina al fine di sviluppare una rete di spie partigiane. Scegli le tue forze e potenzia le compagnie veterane secondo il tuo stile di gioco. La funzione opzionale di Pausa tattica offre al giocatore un controllo totale dell’azione nella modalità giocatore singolo. Pianifica gli attacchi, poi ordina facilmente una serie di colpi letali che ti daranno un vantaggio nello scontro.

Fazioni e unità differenti

Company of Heroes 3 promette di accontentare anche gli appassionati della Seconda guerra mondiale con il più grande numero di fazioni disponibili al lancio nella storia della serie.​ Le nuove meccaniche di personalizzazione ti consentiranno di chiamare in tuo aiuto un ampio numero di unità specializzate. Combatti con le nuove squadre di élite, incluse la Special Service Force americana-canadese, i temuti Gurkha del Commonwealth e molte altre.​

Dai devastanti anticarro ai veicoli clandestini di ricognizione, Company of Heroes 3 include il più grande numero di mezzi della serie. Il cingolato leggero Weasel, il cannone controcarro Nashorn e il carro armato leggero Chaffee sono solo alcune delle unità che faranno il loro debutto. E non dimentichiamo i classici rivisitati come il mezzo blindato M3 Half-track, che ora può essere utilizzato per riparare e rubare veicoli nemici abbandonati!

Azione cinematica

Senti il bruciante impatto di ogni colpo di mortaio e di bombardamento navale con l’incredibile Essence Engine di Relic. In Company of Heroes 3 ogni area costituisce una sandbox distruttibile. Dando spazio a innumerevoli opzioni di gameplay sia per il giocatore che per i nemici.​

Fai crollare le fortificazioni sulle squadre nemiche, quindi osserva le meccaniche di distruzione migliorate mentre i soldati sfruttano le rovine come coperture dinamiche. Il nuovo rendering e gli effetti particellari della tecnologia FX animano fuoco, sabbia e fumo come mai prima d’ora. Nuove dettagliate animazioni dei soldati si combinano con un’IA migliorata per offrire reazioni di squadra realistiche sul campo di battaglia. La tecnologia del nuovo motore di Relic, ottimizzato per DirectX 12 e CPU multi-core, metterà in scena un’azione cinematografica in grado di rivaleggiare con i blockbuster hollywoodiani.