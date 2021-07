Akira: in vendita la giacca in pelle di Kaneda

Quando un film, o una qualsiasi opera narrativa, diventa una vera e propria icona nella storia del cinema e di qualsiasi altro medium, attira sempre un vero e proprio culto da parte dei collezionisti, e questo spinge le aziende a creare sempre del fantastico merchandise ispirato a questo opere. Beh, Akira non fa eccezione.

Il capolavoro di Katsuhiro Otomo, uscito nel lontano 1988, è ancora oggi una delle migliori opere anime mai prodotte, ed è un vero e proprio cult tra i fan del medium, tanto che recentemente l’opera e il suo creatore hanno ricevuto una mostra in loro onore e che Funimation ha deciso di mettere in commercio delle versioni replica dell’iconica giacca in pelle rossa indossata da Kaneda nel film.

La giacca (che potete trovare qui) non è esattamente economica, certo, e procurarsi uno dei pezzi, prodotti in edizione limitata in 600 esemplari costa ben 450 dollari, ma si tratta di un pezzo davvero unico, che non può mancare nello scaffale del vero professionista.

Lo straordinario pezzo da collezione è stato prodotto in occasione del trentesimo anniversario del manga di Akira. Disegnata in Italia dai migliori stilisti, la giacca è completamente realizzata a mano in Germania. I dettagli sono basati sulla versione originale disegnata da Katsuhiro Otomo, il che significa che sulla schiena non c’è nessun tipo di stemma (a differenza della versione anime), anche se è sempre possibile aggiungerlo successivamente. Alcuni dettagli sono comunque presi dal design del film. Le taglie disponibili variano dalla SM alla 2XL.

Anche voi non vedete l’ora di possedere questa straordinaria replica? Affrettatevi allora, non ce ne sono poi molte a disposizione.