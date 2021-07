Hazelight Games lavora su un nuovo titolo co-op

Hazelight Games, il team di sviluppo che ha realizzato quel capolavoro di It Takes Two e A Way Out (i due titoli più recenti dello studio), sta lavorando su un nuovo gioco dalla natura co-op, ma parecchio diverso dalla sua ultima IP (It Takes Two per l’appunto). A rivelarlo è stato il capo dello studio indipendente in persona, ossia Josef Fares.

Nel corso dello spotlight dedicato ai giochi indipendenti tenuto da Electronic Arts, evento che ci avvicina all’EA Play Live 2021 del 22 luglio, il buon Fares non soltanto ha parlato dei nuovi piani dello studio, ma ha specificato (in maniera molto ironica come suo solito) che ormai Hazelight Games deve essere considerato come uno studio che produce titoli Tripla I (riferendosi alle produzione Tripla A). Tornando al nuovo gioco in sviluppo, questo continuerà a seguire la tradizione di co-op narrativo, ma proporrà un gameplay, feature, ambientazione e personaggi completamente diversi rispetto a quanto visto fino a questo momento, definendolo un progetto “fuori di testa”.