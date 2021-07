Diablo II Resurrected: l’alfa tecnica è stata utile a Blizzard, ecco tutti i miglioramenti

Qualche mese fa si è tenuta un’alfa tecnica di Diablo II Resurrected (a cui abbiamo partecipato anche noi). Il test è stato molto utile a Blizzard, che tramite un post pubblicato sul blog ufficiale del gioco ha condiviso tutti i miglioramenti apportati al gioco proprio grazie ai feedback dei giocatori che hanno partecipato all’alfa. Di seguito quelli più importanti.

GRAFICA & ELEMENTI VISIVI

Il nostro team di artisti ha rimasterizzato questo gdr d’azione vecchio stile con una qualità grafica degna della generazione attuale. Si sono impegnati a fondo per migliorare gli effetti visivi di mostri, eroi, oggetti e incantesimi preservando l’estetica tipica del gioco originale. Speriamo che Diablo II: Resurrected riporti in auge i preziosi ricordi del passato dei giocatori veterani. Per i nuovi arrivati, invece, speriamo che possano meravigliarsi proprio come chi prese in mano il gioco vent’anni fa.

AGGIORNAMENTI ALLE ANIMAZIONI

Salute e mana

La velocità dell’animazione di quando il tuo personaggio recupera mana e salute ora è più in linea col riempimento dei globi di salute e mana.

AGGIORNAMENTI ALLE ICONE

Colori degli oggetti

Il colore delle icone delle pergamene, delle gemme e delle pozioni è stato accentuato per proporre colori più brillanti, concentrando l’attenzione sui punti più importanti e rendere maggiormente chiara l’immagine.

ACCESSIBILITÀ

Dalla raccolta automatica dell’oro, alle modalità con dimensione di font maggiore, alla dimensione variabile dell’interfaccia (per la versione PC), fino alle impostazioni della gamma e del contrasto per migliorare la leggibilità, abbiamo fatto passi da gigante per fornire ai giocatori le opzioni di personalizzazione più adatte ai loro comodi. Con queste opzioni, i giocatori possono regolare la visibilità dell’interfaccia e della grafica, trovando il giusto equilibrio tra il meraviglioso e il cupo, quale che sia la loro preferenza. Approfondiremo meglio il nostro lavoro sull’accessibilità di Diablo II: Resurrected in un prossimo post sul blog.

IMPOSTAZIONI DELL’INTERFACCIA UTENTE

Aggiornamento sulla visibilità dei nomi degli oggetti

Abbiamo sentito forte e chiaro. Ora è possibile scegliere di mostrare o nascondere i nomi degli oggetti con la pressione di un solo tasto, oppure di mantenere il metodo originale tenendo premuto un tasto. Sarà a tua discrezione: vai nelle impostazioni dell’interfaccia utente per scegliere l’opzione dei nomi degli oggetti che preferisci.

Miglioramenti all’automappa

L’automappa ha sempre permesso ai giocatori di navigare al meglio il gioco tramite uno schema stilizzato della propria mappa premendo il tasto Tab. Abbiamo implementato nuovi materiali per migliorare la leggibilità dell’automappa. Per esempio, ne abbiamo migliorato i colori in modo che non si mischino troppo al mondo di gioco durante l’esplorazione.

Aggiornamento alle impostazioni della mappa

Le impostazioni della mappa iniziali hanno creato confusione nell’alfa tecnica. Ora ci sarà una sola opzione di mappa con tre impostazioni: minimappa a sinistra, minimappa a destra e centrale schermo intero. Potrai scegliere semplicemente il tuo metodo di visualizzazione preferito della mappa mostrata nell’interfaccia.