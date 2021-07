Samurai Warriors 5: dal 20 luglio arriva la demo anche in occidente

Questo mese vedrà il ritorno di Samurai Warriors con il quinto capitolo della serie principale. Come annunciato tramite un thread ufficiale su Twitter dell’editore Koei Tecmo, dal 20 luglio arriverà anche in occidente la demo del titolo. Avrai la possibilità di giocare nei seguenti livelli tra Hideyoshi Hashiba, No, Tokugawa Ieyasu o Toshiie Maeda. Inoltre, i tuoi progressi potranno essere trasferiti al gioco principale. Di seguito una panoramica tramite la pagina Steam:

Il periodo storico descritto nel primo titolo della serie Samurai Warriors uscito originariamente nel 2004, viene riproposto in una nuova versione aggiornata.

Rispetto al primo titolo, il gioco si arricchisce di una grafica largamente più evoluta, nuovi ufficiali e nuova azione. il tutto sul drammatico sfondo della guerra tra gli stati belligeranti .

Un’attenzione particolare è stata posta alla vita di Nobunaga Oda e di Mitsuhide Adechi con l’intento di illustrare con maggiore nitidezza l’epoca degli stati belligeranti dalla fine della Ōnin War all’Incident at Honnōji. Questo titolo segna l’inizio di una nuova serie nella quale vengono riproposte le storie e i personaggi del gioco originario in una nuova versione aggiornata.

Caratteristiche

Un totale di 27 Samurai Warriors pronti a darsi battaglia

Ufficiali quali il giovane Nobunaga Oda e Yoshimoto Imagawa, vengono riproposti con una grafica completamente rinnovata in linea con le caratteristiche del nuovo titolo. Fanno inoltre la loro comparsa, pronti a scendere in battaglia, nuovi ufficiali quali Toshimitsu, serv itore di Mitsuhide Akechi e Kōga ninja Mitsuki. Un totale di 27 Samurai Warriors intrecciano i loro destini nell’epoca drammatica degli stati belligeranti.

Ancora una volta i giocatori potranno provare l’emozione di mettere in fuga i nemici, vero e proprio marchio di fabbrica della serie Samurai Warriors.

Le nuove azioni aggiunte, gli sfondi e le atmosfere conferiscono al titolo un’eleganza tipicamente giapponese. Le azioni diventano ancor più stupefacenti.

Samurai Warriors 5 sarà disponibile dal 27 luglio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, con la demo in uscita dal 20 luglio.

On Tuesday 20th July, a playable demo for #SamuraiWarriors5 will be available for Europe across all formats (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 and Xbox One). Save the date! (check below for full details)⬇️https://t.co/9rvmPmONJW #SW5 #KTFamily pic.twitter.com/S0sm4iwC4a — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) July 13, 2021