Super Robot Wars 30: disponibile dal 28 ottobre

B andai Namco ha annunciato oggi Super Robot Wars 30, un nuovo RPG tattico che riunirà vari personaggi e robot di alcune celebri serie anime mecha per affrontare diversi avversari in comune. In Super Robot Wars 30, i giocatori potranno vivere un’esperienza assolutamente unica che combina numerosi crossover di celebri mecha, animazioni d’attacco adrenaliniche e la possibilità di potenziare i propri robot e piloti preferiti. Di seguito una panoramica tramite la pagina di Steam:

30 anni dopo, infuria la battaglia per il futuro del nostro mondo. Super Robot Wars è un RPG tattico che riunisce personaggi e robot da una grande varietà di anime insieme per combattere i loro nemici. I giocatori seguono i personaggi nel corso delle loro avventure e battaglie. Prendi il controllo di giganteschi robot su una mappa di battaglia e portali alla vittoria contro i nemici.

La battaglia alterna fasi alleate e nemiche. Quando il giocatore ha mosso i propri robot e attaccato, tocca al nemico. Quando tutti i nemici vengono sconfitti, il gioco procede con un Intervallo. Nel corso dell’Intervallo, i giocatori possono utilizzare le risorse ottenute in battaglia per addestrare i piloti, potenziare i robot e ottenere bonus per il proprio esercito. A questo punto possono procedere verso il capitolo successivo dell’avventura. In Super Robot Wars, i giocatori possono scoprire un’esperienza unica che combina le serie robotiche più popolari, animazioni d’attacco ricche d’azione e la possibilità di potenziare i loro robot e piloti preferiti.

5 nuovi e popolari franchise robotici debutteranno nel nuovo titolo di Super Robot Wars, per un totale di oltre 20 serie rappresentate nel gioco. Super Robot Wars 30 sarà disponibile dal 28 ottobre 2021 per PC tramite Steam ed è ora pre-ordinabile nelle seguenti edizioni:

Edizione Standard

Edizione Deluxe , include il gioco, il Season Pass e un pacchetto di missioni bonus

Edizione Ultimate , include il gioco, il Season Pass, un pacchetto di missioni bonus e il pacchetto dati e audio premium.

Prenotando il gioco, sarà possibile ottenere anche 2 missioni e 4 pacchetti aggiuntivi. Presto saranno svelati ulteriori dettagli sui contenuti del Season Pass. Super Robot Wars 30 sarà disponibile dal 28 ottobre 2021 per PC tramite Steam.