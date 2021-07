Super Smash Bros.Ultimate: in arrivo i nuovi Spirit di Sakuna of Rice and Ruin

Nintendo ha annunciato l’ultimo evento Super Smash Bros.Ultimate che aggiunge i personaggi di Sakuna: Of Rice and Ruin, in forma di Spirit. L’evento si terrà questo venerdì, durerà per un totale di cinque giorni e presenterà tre nuovi personaggi. Gli Spirit di Sakuna non sono gli unici nuovi arrivati, poiché, se hai preso una copia di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, potrai anche prendere uno spirito a tema speciale basato su questo gioco.

Lo Spirit di Wings of Ruin, altro non è che il Raze wing Rathalos insieme all’eroe del gioco. Ricordiamo che i progressi di salvataggio della demo di Monster Hunter Stories 2 verranno trasferiti alla versione completa del gioco. Di seguito una descrizione del gioco da nintendo.com: