Recon Controller per Xbox e PC è disponibile al pre-order

Il pluri-premiato controller di Turtle Beach Corporation, denominato Recon Controller, è da oggi disponibile tramite pre-order. Si tratta di un controller che è stato mostrato per la prima volta pubblicamente in occasione dell’E3 2021 e che è stato insignito del premio “Best of E3” da CNN Underscored e Android Authority.

La caratteristica che distingue Recon Controller dagli altri pad starebbe nella sua capacità di combinare dei controlli particolarmente rivoluzionari con un impianto audio ad elevatissima qualità, tipico delle produzioni di Turtle Beach. Il controller permetterà ai videogiocatori di godere di un’esperienza sensazionale soprattutto grazie al potente audio integrato che permetterà dei gameplay mozzafiato sia su Xbox che su PC.

In occasione dell’apertura dei pre-ordini e dell’imminente uscita sul mercato, Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation ha affermato:

Recon Controller è dotato di caratteristiche uniche che lo renderanno il supporto ideale durante i gameplay se affiancato alle magnifiche cuffie che i giocatori stanno già utilizzando. Il mercato internazionale di controller, ad oggi, genera circa 600 milioni di $ di introiti annuali ed è in costante crescita. Per questo motivo crediamo fermamente che le peculiarità e il design ineguagliabile di Recon Controller gli permetteranno di effettuare un ingresso straordinario sul mercato, e verrà anche supportato da un’esperienza industriale decennale, la quale ci ha permesso di divenire leader nella produzione e vendita di cuffie a livello internazionale.

I giocatori saranno in grado di utilizzare Recon Controller su Xbox Series X/S, Xbox One e PC Windows 10 e potranno collegare qualsiasi cuffia cablata con un jack standard di 3,5 mm e trarre vantaggio dalle caratteristiche che offre il pad di Turtle Beach, tra cui si annoverano: Superhuman Hearing, Mic Monitoring, Signature Audio Presets e tanto altro ancora. In oltre, la sensibilità dell’analogico sarà completamente regolabile grazie al Pro-Aim Focus, il quale permetterà agli utenti di beneficiare di una maggior precisione a lungo raggio.

I giocatori potranno sentire potenti rinculi degli spari e il rombo dei motori di veicoli di cui si starà alla guida, attraverso un feedback di vibrazione next-gen. La forma del Recon Controller è ergonomica ed è dotato di impugnature in gomma refrigerata, elementi che permetteranno ai giocatori di giocare più a lungo.

Il Recon Controller, sia bianco che nero, sarà disponibile al pre-order a partire da oggi al seguente link e presso i rivenditori autorizzati. Dal primo agosto, invece, verrà messo in vendita ad un prezzo base di €59,99.