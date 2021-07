Granblue Fantasy Versus: disponibile la patch 2.6.1

L’editore Cygames e lo sviluppatore Arc System Works hanno pubblicato l’aggiornamento alla versione 2.61 per Granblue Fantasy: Versus , che aggiunge Seox al gioco. Potete trovare la lista completa delle note sul sito ufficiale. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina Steam:

Granblue Fantasy è entrato nel cuore di milioni di persone dalla sua uscita come gioco per smartphone nel 2014 e ha festeggiato il suo sesto compleanno a marzo 2020. Con l’arte di alta qualità di Cygames, un design audio accattivante e un sistema di gioco in continua espansione , Granblue Fantasy ha continuato ad affascinare i suoi fan nel corso degli anni.

Cygames ha stretto una partnership con Arc System Works, noto per famosi franchise di combattimento come Guilty Gear e BlazBlue, per portare Granblue Fantasy nel mondo dei giochi di combattimento, completo di design di gioco di prim’ordine e grafica 3D unica nel suo genere.

Un nuovo gioco nell’universo Granblue Fantasy, disponibile su Steam. Questo gioco fantasy unisce l’azione del gioco di combattimento e l’avventura in stile RPG.

La splendida grafica e il suono che ti aspetti da Granblue Fantasy Versus, con un sistema di gioco intuitivo facile da imparare sia per i giocatori di console che di smartphone. Lanciati nelle partite o divertiti a potenziare i tuoi personaggi.

Caratteristiche

Modalità RPG: La modalità GBVS RPG presenta una nuovissima storia ambientata nel mondo di Granblue Fantasy, interamente doppiata in inglese e giapponese. Giocate attraverso la storia e potenzia i tuoi personaggi e le vostre armi.

Modalità Versus: GranBlue Fantasy Versus presenta un sistema di battaglia intuitivo ma esteso, con abilità che possono essere attivate con il semplice tocco di un pulsante. Presenta anche un sistema di raffreddamento delle abilità unico e arti super sky bound che possono capovolgere drammaticamente le carte in tavola del tuo avversario. I giocatori che si avvicinano ai giochi di combattimento apprezzeranno la facilità di controllare i loro personaggi preferiti, mentre i veterani dei giochi di combattimento potranno provare il brivido di intense battaglie tattiche.

Granblue Fantasy: Versus è ora disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Steam in tutto il mondo.