Path of Exile: la patch 3.15 sconvolgerà il metagame

La nuovissima (e per ora inedita) espansione dell’RPG e adventure di Grinding Gear Games, cioè di Path of Exile, darà un’imponente scossa alle meccaniche del gioco, apportando grosse modifiche al metagame. La prossima patch infatti, cioè la 3.15, verrà rivelata dalla software house alle 22.00 nostrane di domani, ovvero 15 luglio 2021.

Il teaser trailer della nuova espansione 3.15 (posizionata in calce alla notizia) presentava al pubblico alcune modifiche minori al gameplay, concetto poi smentito da Grinding Gear Games che ha approfondito la cosa tramite il suo account Twitter. Attraverso un cinguettio, per l’appunto, la casa di sviluppo di Path of Exile, ha affermato che nuovi dettagli dell’espansione 3.15 arriveranno molto presto (domani) e che genererà scompiglio all’interno del metagame in grande stile.

Se ci si fermasse un attimo a pensare fino a che punto il gameplay del metagame possa essere sconvolto si potrebbe giungere a qualche supposizione: ad esempio potrebbero venire bandite o depotenziate alcune abilità che hanno dominato il gioco fino a questo momento (come Ground Slam, Earthquake, Blade Vortex, Bladefall e Blade Blast).

In attesa di saperne di più a riguardo, noi di GamesVillage rimaniamo curiosi di sapere qualcosa in più nei riguardi del secondo capitolo di Path of Exile, annunciato la prima volta ormai due anni fa, nel 2019. Infine vi ricordiamo che la patch 3.15 giungerà sulle versioni del gioco per PC il giorno 23 luglio 2021; dal 28, invece, arriverà per le versioni console.