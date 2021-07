Final Fantasy X-3: la sinossi è già stata scritta

Tetsuya Nomura di Square Enix ha rivelato che la sinossi di Final Fantasy X-3 è già stata scritta e che il gioco potrebbe ancora vedere la luce in un lontano futuro. Final Fantasy è una serie difficile di cui tenere traccia. Sebbene le sue serie principali siano titoli numerati, ci sono stati spin-off e remake non correlati a nessuno di questi titoli, come Final Fantasy X. Sebbene sia il decimo gioco della serie principale, ha portato al gioco successivo Final Fantasy X-2 mentre la serie principale è passata a una nuova storia tramite Final Fantasy XI.

Se pensavi che Square Enix lo avrebbe lasciato in due giochi in quel franchise spin-off, allora potresti aver pensato male. Durante un’intervista con Famitsu , Tetsuya Nomura di Square Enix ha rivelato alcune notizie potenzialmente interessanti sui giochi di Final Fantasy X, ammettendo che la storia raccontata attraverso X e X-2 non è ancora finita. Apparentemente, la sinossi di Final Fantasy X-3 è stata scritta, si tratta solo di trasformare quella storia in un gioco. Lo scrittore di Final Fantasy X, Kazushige Nojima ha aggiunto di aver avuto la possibilità di lavorare con persone che sono entrate nel settore dopo aver giocato a Final Fantasy 7. Ora hanno in programma di lavorare con persone che hanno fatto la stessa cosa dopo aver giocato a Final Fantasy X. Se Final Fantasy X-3 si concretizzerà in futuro, i fan dei primi due giochi hanno già un posto dove andare per avere un assaggio di dove potrebbe andare la sua storia. Il remaster HD dei due giochi include l’audio di una storia intitolata Final Fantasy X Will.

La storia fa seguito agli eventi di Final Fantasy X-2 e può diventare la base per il prossimo capitolo. La cattiva notizia è che il periodo per iniziare a sviluppare Final Fantasy X-3 è ancora molto lontano. Il capo del gioco originale, Motomu Toriyama, ha detto che mentre c’è una possibilità che il gioco venga realizzato, il vero lavoro non inizierà fino al completamento di Final Fantasy 7 Remake. Con la seconda parte che deve ancora venire, e probabilmente una terza parte dopo, potrebbe passare la parte migliore di un decennio prima che inizino i lavori su Final Fantasy X-3.