Persona 6 dovrà essere migliore di Persona 5: parla Hiraoka

Il direttore di Atlus Naoto Hiraoka, software house della saga di Persona, ha confessato di trovarsi in “difficoltà” attualmente, in quanto vorrebbe a tutti costi superare a livello qualitativo ciò che ha rappresentato Persona 5 e, a tal proposito, invita i nuovi talenti che desiderano fronteggiare una sfida creativa a farsi avanti per la realizzazione del sequel, Persona 6.

La situazione problematica, derivante dal desiderio di vedere Persona 6 migliore rispetto a Persona 5, nasce dalla scarsità del personale di Atlus. Per questo motivo Hiraoka ha aperto una sezione di recruitment dedicato alla saga di Persona. L’annuncio, inoltre, è stato arricchito da dei commenti lanciati dai componenti dello staff. Tra di essi, proprio Hiraoka ha parlato della grande quantità di supporto che la software house necessitava all’epoca dello sviluppo di Persona 5.

La realizzazione di quello storico capitolo del JRPG ha creato un senso di realizzazione per Atlus, e soprattutto ad Hiraoka, ma come ha confessato quest’ultimo:

Non possiamo fermarci qui. Quando abbiamo creato Persona 4 avevamo addosso la pressione che derivava dall’aspettativa di creare un prodotto qualitativamente migliore rispetto a Persona 3. Ora dovremo creare un qualcosa di più pregevole fattura con Persona 6, anche se superare il quinto capitolo sarà più che complicato.

Sempre a detta dell’amministratore delegato di Atlus, il posto di lavoro rappresenta il luogo ideale per tutti i creativi che desiderano mettersi alla prova con una sfida creativa complessa. Le posizioni ricercate, che attualmente risultano scoperte, sono da ricercarsi nelle figure professionali del system planner, dello scenario planner, dei designers per gli artwork in 2D, motion design e tante altre cariche.

Questo articolo, ovviamente, vuole sottolineare che Persona 6 non è stato ancora ufficializzato, tuttavia da questi messaggi di ricerca di personale emerge che, attualmente, Atlus stia pianificando lo sviluppo dell’opera. Questo sarebbe il periodo ideale per iniziare a lavorarci su, in quanto recentemente vi abbiamo parlato dei sette annunci che verranno comunicati in occasione del venticinquesimo anniversario della saga di Persona.