Marvel’s Spider-Man: il sequel è attualmente in sviluppo?

Marvel’s Spider-Man (2018) e il suo spin-off da record Miles Morales (2020) ci hanno colpiti per la vastità della New York presentata e per la fedeltà con cui i personaggi sono stati caratterizzati. Queste motivazioni concorrono al nostro forte desiderio di vedere presto un sequel della serie principale, con protagonista l’amichevole Spider-Man di quartiere, Peter Parker.

A proposito di ciò, di recente l’attore interprete di Miles Morales, ovvero Nadji Jeter, avrebbe pubblicato una foto su Instagram che lo rappresenterebbe con la tuta e l’attrezzatura tipica da Motion Capture. Che si stia lavorando già al prossimo capitolo della serie? Un sequel della miglior saga videoludica di Insomniac Games non dispiacerebbe assolutamente, dato il grande successo di pubblico, vendite e stampa avuto dai due titoli.

Marvel’s Spider-Man, infatti, ha venduto ben 20 milioni di unità (complice sicuramente la vendita delle PlayStation 4 in bundle con il gioco) e lo spin-off, invece, 4 milioni solo prendendo in considerazione il periodo del 2020. Considerando questi numeri importanti, un sequel è praticamente d’obbligo per Insomniac e i lavori potrebbero essere già in fase di svolgimento.

Ciò che ha destato parecchi sospetti, però, è stata la tempestiva cancellazione della fotografia da parte di Jeter, nella vana speranza che nessuno se ne fosse accorto. Purtroppo per lui, così non è stato (è stata successivamente ri-condivisa su Twitter) e le speculazioni hanno preso il volo. Chiaramente l’attore non ha commentato l’accaduto e sulla foto non erano presenti descrizioni o didascalie alcune che potessero fare riferimento in qualche modo a Marvel’s Spider-Man.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man è attualmente disponibile per PlayStation 4, mentre il suo spin-off Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è giocabile anche su console next-gen, cioè PlayStation 5. Il titolo riguarda le avventure di Peter Parker che deve salvare un’altra volta New York. L’eroe più famoso del mondo dovrà destreggiarsi tra le sue abilità acrobatiche, combattimenti in mischia e fasi stealth in open-world che richiama fedelmente la struttura urbana della Grande Mela.