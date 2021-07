ASUS ROG annuncia il nuovo Monitor ROG Strix XG43UQ

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Strix XG43UQ, il primo monitor gaming al mondo con porta HDMI 2.1. ROG Strix XG43UQ è dotato di un pannello 4K da 43 pollici con un refresh rate fino a 144 Hz e un tempo di risposta dell’immagine in movimento (MPRT) di 1 ms. Vanta inoltre la tecnologia Display Stream Compression (DSC). La porta HDMI 2.1 consente ai gamer di godersi il gameplay 4K a 120 Hz anche sulle console di ultima generazione. La tecnologia

AMD FreeSync Premium Pro garantisce immagini HDR fluide e a bassa latenza, in contemporanea opera l’ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) che attiva la frequenza di aggiornamento variabile per eliminare asimmetrie e artefatti visivi al fine di restituire un’esperienza di gioco fluida e reattiva. ROG Strix XG43UQ ha una luminosità massima di 1000 nit, più di tre volte quella dei televisori OLED. Il monitor sfoggia una finitura bicolore in bianco e nero, con la scocca posteriore completamente bianca, e si affida all’illuminazione Aura Sync per mostrare effetti di luce sincronizzati con altri componenti e periferiche abilitati per Aura.

Lo Strix XG43UQ è dotato di pannello da 43 pollici a 144 Hz con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e della tecnologia AMD FreeSync Premium Pro per riprodurre immagini super fluide fino a 144 fotogrammi al secondo. È inoltre dotato di ASUS ELMB Sync che permette alla funzioni ELMB e alla frequenza di refresh variabile di operare in sinergia per eliminare l’effetto ghosting e i disallineamenti nelle immagini di gioco, così da ottenere una visualizzazione nitida con frame rate elevati.

In aggiunta, la tecnologia High Dynamic Range con certificazione DisplayHDR 1000 e la gamma cromatica DCI P3 riprodotta al 90% (livello professionale) sono garanzia di contrasto e colori eccezionali allo scopo di riprodurre immagini realistiche. Oltre a offrire esperienze gaming incredibili in 4K a 120 Hz sulle console di nuova generazione tramite HDMI 2.1, Strix XG43UQ dispone della modalità Auto a bassa latenza per ridurre il ritardo di input, pari a meno della metà del lag che caratterizza i televisori 4K.

Dispone inoltre della tecnologia a frequenza di aggiornamento variabile (VRR) per ridurre gli artefatti e le irregolarità visive e utilizza la tecnologia Display Stream Compression per supportare i video ad altissima definizione su un’unica interfaccia ad alta velocità senza perdita percettibile della qualità video. Il pannello antiriflesso rende più ergonomico l’utilizzo dello schermo in ambienti luminosi, consentendo una migliore esperienza visiva quando si guardano film o in ambito gaming. Strix XG43UQ include una serie di opzioni di connettività tra cui USB 3.0, HDMI 2.1 e 2.0, DisplayPort 1.4, ingresso audio e jack per auricolari. Ha anche un telecomando in bundle per permettere agli utenti di regolare facilmente le impostazioni del display.

ROG Strix XG43UQ è disponibile in anteprima da NextHS.it ad un prezzo consigliato al pubblico di €1.499,00.