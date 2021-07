Super Monkey Ball Banana Mania: ecco il nuovo trailer intitolato “Wondrous Worlds”

SEGA ha pubblicato il nuovissimo trailer “Wondrous Worlds” per Super Monkey Ball Banana Mania, il moderno remaster HD dei tre giochi originali di Super Monkey Ball in arrivo su PC e console il 5 ottobre 2021. Attraversa il coloratissimo scenario di Jungle Island, trascorri una giornata alla spa nella Bubbly Washing Machine o esplora i subdoli labirinti del nascondiglio della colonia spaziale del Dr. Bad-Boon nella tua missione per salvare le tue amate banane! Una narrazione coinvolgente in stile fumetto e un delizioso cast di nuovi personaggi giocabili debuttano in questa fedele rimasterizzazione, che presenta ogni mondo e palcoscenico degli amati giochi originali arricchiti con nuova grafica e contenuti.

Super Monkey Ball Banana Mania verrà lanciato il 5 ottobre 2021 per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC Steam. Super Monkey Ball Banana Mania supporterà anche Xbox Series X Smart Delivery immediatamente dopo il lancio, in modo che i giocatori dovranno acquistare il gioco solo una volta per giocarci sulla loro console Xbox preferita. Inoltre, acquista la versione digitale per PS4 sul PlayStation Store o la versione fisica da un rivenditore selezionato e gioca alla versione per PS5 senza costi aggiuntivi al momento del lancio.