Death’s Door: nuovo video gameplay

Svelato all’indie Xbox Showcase, e mostrato al Devolver Digital durante l’E3, Death’s Door torna a farsi vedere con un nuovo filmato gameplay. Il publihser americano ha infatti pubblicato un nuovo trailer del action rpg in sviluppo da parte di Acid Nerve. Nel video si vedono attacchi e abilità del Corvo protagonista, più alcuni scorci delle quest che saranno disponibili.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Death’s Door sarà disponibile dal 20 luglio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l’anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste, popolato da avide creature assetate di potere che vivono ben oltre le aspettative.

Combattimenti all’ultimo artiglio: usa armi da mischia, frecce e incantesimi per sconfiggere schiere di bestie e semidei. Gli errori verranno puniti, ma le vittorie saranno ricompensate. Diventa sempre più forte personalizzando le statistiche del tuo personaggio e padroneggiando le abilità e i potenziamenti che otterrai.

Un mondo splendidamente tenebroso: avventurati oltre le Porte ed esplora una terra abitata da sinistre creature e traboccante di segreti, portando speranza ai bizzarri e favolosi personaggi che incontrerai.

Un oscuro mistero da svelare: insegui e sconfiggi colossali tiranni, ognuno con una storia e obiettivi specifici. Vivi situazioni all’insegna dell’umorismo nero, facendo luce sul flusso di anime, sul ruolo dei Corvi e sull’origine delle Porte.