Ender Lilies: annunciata la data su PS4 e PS5

Già disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One, ENDER LILIES: Quietus of the Knights ha ora una data anche su PlayStation 4 e PlayStation 5; il metroidvania dark fantasy di Binary Haze Interactive, termina il proprio viaggio con l’arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, tramite retro-compatibilità, il 20 Luglio 2021. La versione 1.0 per PlayStation comprende tutti i contenuti già portati da ENDER LILIES al suo arrivo su Nintendo Switch, Steam, Xbox Series X|S e Xbox One.

“ENDER LILIES: Quietus of the Knights tramanda la ricca tradizione del genere dark fantasy,” ha detto Hiroyuki Kobayashi, CEO di Binary Haze Interactive. “Il viaggio di Lily attraverso il regno perduto di Finis cattura l’essenza di questo genere, accrescendola grazie a un complesso mondo di gioco ricco di dettagli, personaggi indimenticabili, trame mozzafiato e sorprese che lasceranno i fan a bocca aperta.”

Sarà disponibile su PlayStation 5, tramite retrocompatibilità con la versione per PlayStation 4, da martedì 20 luglio in inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo (Spagna), koreano, cinese (Semplificato e tradizionale), italiano, portoghese (Brasile), e russo. ENDER LILIES è anche disponibile su Nintendo Switch, Steam, Xbox Series X|S, e Xbox One.

Questa la descrizione del gioco:

Una pioggia maledetta si abbatte sul sacro regno di Finis. Mentre la tempesta senza fine devasta gli abitanti, trasformando persone pacifiche in non-morti dalle fattezze spaventose, la Sacerdotessa Lily si sveglia nella grande cattedrale del regno. Spinta dalla tragedia che sta investendo la sua città natale, Lily si mette in viaggio per trovare e distruggere la fonte della pioggia misteriosa.

Accompagna Lily nelle sue avventure e aiutala a combattere le creature spaventose che ora infestano le strade di Finis. Affronta coloro che fino a ieri erano i tuoi amici più cari, sconfiggili e esorcizzane le anime tormentate per trasformarle in potenti compagni di viaggio che ti affiancheranno e aiuteranno durante le prossime sfide.

Prova diverse combinazioni di anime per creare una squadra dalle abilità uniche quanto preziose. Richiama dalle tenebre potenti guardie del corpo che terranno la sacerdotessa al sicuro, evoca cascate elementali per spazzare via i tuoi nemici o sperimenta con abilità varie che renderanno il tuo viaggio attraverso Finis più semplice.

Avanza esplorando il regno misterioso, attraversa rovine che ospitano reliquie a lungo dimenticate, visita le fitte foreste e carpiscine i più oscuri segreti e arriva al grande castello di Finis per scoprirne la fonte e mettere fine alla pioggia maledetta una volta per tutte. Il mondo di ENDER LILIES è interamente composto da una collezione di ambientazioni in 2D mozzafiato ispirate all’estetica dark-fantasy giapponese e disegnate completamente a mano.