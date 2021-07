Chernobylite: il nuovo Story Trailer è dedicato al protagonista

All In! Games insieme a The Farm 51 hanno recentemente pubblicato un nuovo Story Trailer dedicato a Chernobylite, titolo attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam. La clip video, disponibile in calce alla notizia, si focalizza principalmente sul protagonista principale dell’opera, ossia Igor. Ecco una descrizione dello Story Trailer del gioco:

In Chernobylite, si gioca nei panni di Igor, un ex dipendente della Centrale di Chernobyl che torna nella Zona di Esclusione per indagare sulla misteriosa scomparsa della sua fidanzata, Tatiana, 30 anni prima. Nella Zona, il tempo non è una questione semplice e lineare. Dovrai fare delle scelte che influenzeranno il tuo destino finale, anche cambiando il passato. Prenderai le decisioni giuste? Ti condurranno da Tatiana?