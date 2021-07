Abandoned: nuovi dettagli sull’app per PlayStation 5

È Realtime Experience il nome ufficiale dell’app di Abandoned che potrà essere scaricata presto su PlayStation 5 alla fine del mese di luglio. È stato il team di sviluppo Blue Box Game Studios a condividere nuovi dettagli su quest’applicazione, che come avevamo correttamente ipotizzato qualche giorno fa garantirà la visione di più trailer, ma non solo.

Tramite l’app sarà possibile vedere in azione il primo gameplay di Abandoned, oltre ad eventi dal vivo che verranno trasmessi in futuro:

Ovviamente, la speranza è che agosto possa essere davvero il mese in cui vedremo in azione per la prima volta questo survival-horror, che difficilmente si rivelerà essere Silent Hill.

We have changed the app name from Realtime Trailers to Realtime Experience so the app will be released as Realtime Experience. What can you expect?

-Multiple trailers* with duration between 5 to max 12 minutes.

-Gameplay Demonstrations.

-Future live events.

*When available.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 14, 2021