Elgato Facecam Recensione: c’è una nuova webcam premium in città!

Noi di GamesVillage siamo stati tra i primi fortunati a poter toccare con mano il nuovo prodotto realizzato da Elgato, azienda che punta sempre al massimo nel settore streaming, proponendo accessori e dispositivi sempre al top. E dal calderone è spuntata fuori Elgato Facecam, la nuova webcam dedicata soprattutto agli streamer che vogliono dare un boost di qualità superiore alle loro dirette. La nuova Facecam è quello che fa per loro, perché parliamo di un prodigio di webcam creata con i migliori componenti, a cominciare dalle otto lenti tutte in vetro con apertura f/2.4 e lunghezza focale di 24 mm, per poi passare al sensore CMOS Sony STARVISTM, forse il vanto più grande di questo prodotto, capace di catturare ogni dettaglio di ciò che passa davanti all’obiettivo. Nonostante parliamo di una cam top di gamma (anche nel prezzo), la webcam è accessibile praticamente a tutti gli utenti, esperti e non!

Elgato Facecam: USB nel PC… pronti, via!

Custodita nella sua scatola e protetta a dovere, una volta tolta l’Elgato Facecam dal suo “scrigno”, l’installazione è più semplice del previsto. Basta semplicemente togliere la protezione dall’obiettivo, inserire il cavo su retro, connettere la webcam al PC tramite una porta USB 3.0 (fondamentale) e aspettare qualche secondo. Il resto lo fa tutto l’installazione plug and play! Installati i software infatti, è già possibile utilizzare la Facecam per i vostri programmi di streaming e non. La prima che subito ho notato è che nonostante si tratti di un prodotto top, non richiede hardware di fascia alta per essere utilizzata. In passato ho recensito altre webcam top, che una volta installate su di un PC di fascia media hanno praticamente rallentato il sistema, impedendomi di utilizzarlo fintanto che fossero connesse al PC. Nonostante parliamo di un device che sicuramente verrà arricchito con aggiornamenti del software, Elgato Facecam fa il suo dovere, proponendo un immagine molto nitida che può raggiungere i 1080p di risoluzione e i 60 frame al secondo. Chiaramente, per la massima resa occorre essere in possesso di un PC con i componenti giusti.

La differenza con le altre cam è davvero netta e i 1080p di risoluzione si manifestano tutti, con il dispositivo che garantisce un livello di dettaglio davvero alto. Sia durante gli streaming che durante le conversazioni, le mie immagini risultavano la più dettagliate. I content creator ne resteranno davvero incantati, dato che in uno streaming quello che conta di più è la qualità della webcam, mentre tutto il resto passa in secondo piano, soprattutto quando si utilizza la Facecam di Elgato. Chiaramente, qualche problema c’è e si è manifestato! In primis, in alcune occasioni la cam non ha risposto al programma di streaming (vedi streamlabs), nonostante il led blu resti comunque acceso. Inoltre, parrebbe che il dispositivo odi essere connesso al PC tramite un hub USB (3.0): la qualità dell’immagine è sempre stata alta e senza distorsioni dell’immagine, ma quando la webcam è stata connessa tramite hub, non solo la qualità si è abbassata, ma le immagini sono apparse meno nitide e con alcuni distorsioni. Dunque, il consiglio che posso dare almeno per adesso è di connetterla al PC tramite una porta USB 3.0 presente sulla macchina e non tramite un hub aggiuntivo.

Un software molto intuitivo

Se l’Elgato Facecam è accessibile a tutti i content creator, esperti e non, i primi possono gestire la qualità dell’immagine tramite il software Camera Hub, scaricabile gratuitamente e utilizzabile da tutti i possessori di Facecam. Camera Hub è stato progettato su misura per avere un controllo preciso delle impostazioni del device, con gli utenti che possono accedere ad una compensazione dell’esposizione, al bilanciamento del bianco, alla velocità dell’otturatore, alla lettura ISO dal sensore e a molte altre impostazioni, con queste che vengono salvate per diventare le nuove impostazioni predefinite. Ovviamente, bisogna prenderci un po’ la mano con il programma, ma vi posso assicurare che parliamo di un programma professionale, ma accessibile veramente a tutti.

Camera Hub è infatti estremamente intuitivo! Il pannello permette di gestire più device contemporaneamente, oltre a proporre diverse impostazioni quali lo zoom dell’immagine tra cui il contrasto, la saturazione e la nitidezza. Inoltre, prima di ogni diretta è possibile utilizzare il software addirittura per rendersi conto del quantitativo di luce presente nella schermata catturata dalla cam. Insomma, parliamo di qualcosa che va oltre un normale programma di gestione della webcam e, ricordiamolo ancora una volta, Camera Hub è completamente gratuito e non necessita di pagamenti aggiuntivi.

Bella, funzionale… ma non per tutte le tasche

È un vero peccato che le webcam non possano riprodurre anche la loro struttura durante le dirette, perché Elgato Facecam è davvero una webcam realizzata ad arte e dall’impatto accattivante. Molto grossa, ma poco pesante, questo ha ripercussioni anche sull’aggancio al monitor, che permette di piazzare la webcam sui propri monitor in maniera salda e senza il timore che il dispositivo possa cadere. Se la struttura dell’aggancio è molto solida, quella della webcam ci sembra un po’ meno. Non parliamo di componenti scadenti eh, precisiamo, ma mi aspettavo un “corpo” un po’ più solido. Non intendo fare crash test, ma non so quanto Facecam possa resistere ad una caduta dal monitor. Se prima ho detto che la cam può essere utilizzata da tutti i content creator, esperti e meno esperti, forse la nota più dolente di Elgato Facecam è il prezzo. Parliamo di un prodotto top e come tale va pagato, ma i 199.99 euro del prezzo di listino sicuramente spaventeranno molti utenti. È vero che la qualità si paga (e anche salatamente), ma è pur vero che che il costo della cam quasi sicuramente è dettato non solo dalla componentistica, ma anche dal fatto che acquistandola si accederà ad un software praticamente professionale. Se siete dei super-esperti del campo, non c’è altro da fare se non mettere le mani sul device e assicurarvi il massimo delle performance, mentre se il vostro scopo è quello di fare i content creator per passione, meglio virare su altre webcam, con la consapevolezza però che una qualità simile difficilmente sarà replicabile in altre cam.

Elgato Facecam va ad arricchire ancora di più i dispositivi dedicati allo streaming di Elgato. Insieme al microfono Wave, allo Stream Deck e alle luci led, Facecam va a completare un set che renderà il vostro studio di streaming professionale e ricco di qualità. Il dispositivo può essere definito un vanto dal produttore, perché è quello che è. L’unica cosa che fa storcere il naso è sicuramente il prezzo elevato, ma dopo svariati utilizzi vedrete che il sorriso tornerà sui vostri volti.