Battlefield: il primo capitolo sarà gratuito su PC la prossima settimana, rumor

Sono state settimane importanti per i franchise di Battlefield mentre EA e DICE si preparano per quello che sembra essere il più grande gioco che il franchise abbia mai visto. Rivelato ufficialmente all’inizio di giugno, Battlefield 2042 porta i giocatori nel prossimo futuro in cui il mondo è sull’orlo della catastrofe tra una guerra totale, risorse limitate e un pianeta che sembra reagire con enormi tornado e altre forze distruttive che interrompono le partite. Per i giocatori che vogliono tuffarsi nell’azione di Battlefield nei mesi rimanenti prima dell’uscita del nuovo capitolo, l’insider Tom Henderson potrebbe avere delle buone notizie.

In un recente Tweet, Henderson ha consigliato ai giocatori di evitare l’acquisto del primo capitolo di Battlefield poiché sembra che il gioco sarà scaricabile gratuitamente la prossima settimana. Con EA Play in programma anche la prossima settimana, è probabilmente una scommessa sicura che questa promozione coinciderà con l’evento in un annuncio speciale. Secondo l’insider, l’opportunità sarà riservata solo ai giocatori di PC, anche se Henderson non è completamente sicuro. Avrebbe senso considerando la disponibilità del primo capitolo di Battlefield. I giocatori PlayStation possono scaricare il gioco come parte della Collezione PS Plus se sono abbonati. Gli utenti Xbox con Game Pass Ultimate possono ottenere il gioco grazie all’abbonamento EA Play incluso in esso. Inoltre, Battlefield ha fatto parte di Games with Gold negli ultimi anni, quindi è probabile che molti giocatori di console abbiano già il gioco.

Di recente è stato pubblicato un nuovo post sul blog che approfondisce maggiori dettagli come il modo in cui l‘intelligenza artificiale sarà utilizzata per riempire i server e la possibilità di personalizzare i load out e gli specialisti. Tuttavia, l’attesa continua a crescere prima di EA Play alla fine di questo mese, quando verranno mostrate ancora più informazioni e gameplay. La rivelazione ha persino aumentato la popolarità dei vecchi titoli del franchise come Battlefield 4 che ha visto un enorme picco di giocatori che ha costretto DICE ad aggiungere server aggiuntivi per gestire il carico. Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.