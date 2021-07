Pokemon GO Fest 2021: ecco tutti gli eventi in arrivo

Sono passati cinque anni da quando Pokemon Go ha cambiato per sempre il modo in cui giochiamo a Pokemon. Dal suo lancio nel 2016, Pokemon Go si è evoluto ben oltre le basi dell’esplorazione e della cattura di Pokemon. Dall’introduzione del Pokemon Compagno, le Ricerche sul Campo e Speciali, il salvataggio del mondo dal Team Go Rocket e alla partecipazione al Pokemon GO Fest, il mondo del gioco è diventato molto più complesso ed emozionante con il passare degli anni.

Il Pokemon Go Fest quest’anno è in programma per il 17 e il 18 luglio il costo del biglietto per partecipare al GO Fest 2021 è di 4, 99$ (5,49 €). Niantic ha preparato una serie di eventi e di bonus che premierà gli allenatori migliori. Di seguito una panoramica degli eventi di questo fine settimana:

venerdì 16 luglio: dalle 20:00 saranno presenti in-game oggetti a tema musicale la maglietta del Go Fest 2021. Inoltre, i titolari del biglietto ricevono anche una maglietta di Meloetta .

la maglietta del Go Fest 2021. Inoltre, i titolari del biglietto ricevono anche una . sabato 17 luglio : Sarà disponibile un’esplorazione a rotazione , con relativa sfida, della durata di quattro ore. Sarà necessario collaborare con gli allenatori di tutto il mondo per sbloccare il bonus globale. Per conoscere tutti i bonus globali, potete visitare il sito ufficiale qui una Ricerca Speciale che vi permette di scegliere tra Pikachu Pop Star che conosce Assorbi bacio o Pikachu Rock Star che conosce Meteor Pugno. I titolari del biglietto possono incontrare anche Gardevoir che conosce Sincrumore e Flygon che conosce Geo forza.

