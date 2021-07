Octopath Traveler: Square Enix sta lavorando ad un sequel?

Il JRPG “vecchia scuola” Octopath Traveler ha compiuto tre anni qualche giorno fa, in quanto arrivò sul mercato il 13 luglio 2018. Si tratta di un prodotto realizzato da Square Enix (direttamente dal team di Bravely Default) interamente in 2D e visuale full HD che ha raggiunto anche un notevole traguardo in quanto a vendite.

Superate la quota di 2,5 milioni di unità vendute, è stato chiaro per Square Enix che Octopath Traveler sarebbe divenuto un’opera di successo, superando abbondantemente le aspettative che si era prefissata l’azienda. Proprio per via del successo di pubblico e critica riscontrato, i fan che si sono dedicati a completare il titolo sono in trepidante attesa di un seguito degno del primo capitolo di quella che si spera, possa divenire una serie a tutti gli effetti.

In effetti, a dare speranza ai fan non ci sarebbero solo desideri meramente astratti. Esistono anche dei fatti che potrebbero dare adito ai sogni del pubblico pagante. A questo proposito, in occasione della celebrazione del già citato terzo compleanno di Octopath Traveler, Square Enix potrebbe aver svelato qualcosa volontariamente (oppure no) tramite il suo account ufficiale di Twitter.

Il giorno 13 luglio, infatti, la software house ha scritto e condiviso un cinguettio di ringraziamenti, in cui esprimeva la sua gratitudine verso i fan del gioco che hanno costantemente percepire alla casa di sviluppo il loro supporto. Dal messaggio in questione si può leggere:

Il team di sviluppo farà sempre del suo meglio per impostare un nuovissimo viaggio insieme a voi.

Essendo un post esplicitamente rivolto ai fan di Octopath Traveler, non risulterebbe affatto una forzatura affermare che esiste una vaga possibilità che Square Enix stia lavorando ad un nuovo ed inedito capitolo dell’opera in HD-2D. Già l’anno scorso si era parlato di un probabile ritorno del titolo in questione, quando il producer, ovvero Tomoya Asano affermò che i fan avrebbero dovuto avere pazienza per poter ottenere nuove informazioni a riguardo.

Speriamo di non dover aspettare ancora a lungo! Nell’attesa di nuove informazioni, noi di GamesVillage vi ricordiamo che Octopath Traveler è attualmente disponibile su Nintendo Switch, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store).