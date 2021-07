Kena Bridge of Spirits: un trailer mostra l’uso dei grilletti adattivi del Dual Sense

Il titolo adventure di Ember Lab riserva molte sorprese ai videogiocatori curiosi che non vedono l’ora di mettere mano su questa nuova IP. Stiamo parlando di Kena: Bridge of Spirits, gioco di cui si è parlato ampiamente e che arriverà finalmente il mese prossimo sulle console di Sony old e next-gen e su PC.

L’ultima notizia che abbiamo avuto su Kena: Bridge of Spirits riguardava un trailer basato interamente sulle fasi esplorative del gioco, le quali sembrano essere davvero interessanti e curate. Dalla possibilità di trovare reperti antichi e restaurarli con l’aiuto degli spiritelli Rost, all’esplorazione di più ampio respiro, resa possibile anche tramite l’utilizzo dell’arco che fungerà da rampino.

Essendo uno dei primi videogiochi ad essere stato annunciato per la piattaforma di PlayStation 5, i fan si sono aspettati da subito l’implementazione delle funzionalità del Dual Sense di PS5 all’interno di Kena: Bridge of Spirits. La conferma è arrivata abbastanza in ritardo, ma è giunta a rincuorarci.

Sony, infatti, nella giornata di ieri 14 luglio 2021, ha condiviso un trailer sull’opera in uscita di Ember Lab interamente focalizzato sulle caratteristiche del Dual Sense di PlayStation 5, e come esse verranno introdotte nell’avventura di Kena. Dal trailer della durata di poco più di un minuto (che troverete in calce alla news) emerge che i grilletti adattivi avranno un ruolo fondamentale.

Essi infatti opporranno resistenza nel caso di attacchi leggeri e frecce scoccate per colpire sulle brevi distanze. Nei casi precedentemente citati, i grilletti dovranno essere premuti fino a metà corsa. In occasione, invece, di attacchi in mischia più pesanti e attacchi con l’arco atti a colpire sulle lunghe distanze, i grilletti verranno premuti fino in fondo. Una feature, pertanto, che risulta alquanto basilare e non particolarmente innovativa per quanto riguarda l’uso del Dual Sense (anche se i fan dei trigger adattivi sicuramente apprezzeranno).

Stiamo tutti attendendo con fermento l’arrivo di Kena: Bridge of Spirits sul mercato, previsto per il giorno 24 agosto 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.