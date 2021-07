Beastars: l’autrice annuncia il suo nuovo manga!

Beastars è tornato al centro dell’attenzione, grazie all’uscita della seconda stagione dell’anime prodotto da Netflix in collaborazione con Studio Orange, che ci ha riportato nel mondo di animali antropomorfi creato da Paru Itagaki. L’autrice dell’opera, che ha condiviso la sua gioia per l’uscita globale di questa seconda stagione della serie, è però pronta a passare a nuovi progetti dopo il suo grande successo.

Stando a quanto riportato su Twitter da @MangaMoguraRE, infatti, Paru Itagaki è pronta a iniziare una nuova serie manga, profondamente diversa dal suo lavoro precedente, che è pronta a debuttare già nel numero di luglio di Weekly Shonen Champion e che si intitolerà Sanda.

Del manga si conoscono ancora pochissime informazioni, ma tra le certezze c’è che la nuova opera della Itagaki si concentrerà su dei personaggi umani stavolta. La storia sarà ambientata in un futuro distopico in cui il tasso di natalità del genere umano sta rapidamente colando a picco. Una tematica che sembrerebbe aprire la porta a una narrazione molto più oscura rispetto a quella del precedente lavoro dell’autrice.

Di certo però c’è una grande attesa, da parte dei fan, per rivedere all’opera una delle voci femminili più fresche e promettenti del mondo manga. Paru Itagaki (che tra l’altro è figlia d’arte, essendo appunto la figlia di Keisuke Itagaki, autore di Baki) si era presa una pausa dopo la fine della serializzazione, durata quattro anni, di Beastars nel 2020. Successivamente l’autrice aveva realizzato la one-shot Bota Bota, ma non erano stati ancora annunciati progetti per una nuova serie.

Prepariamoci dunque all’arrivo di Sanda, sperando che possa essere un successo al livello di Beastars.

