Shin Megami Tensei V si mostra in un nuovo trailer sulla trama

ATLUS è decisa ad informarci sempre più su ciò che Shin Megami Tensei V sarà pronto ad offrirci questo autunno, e lo fa sempre tramite trailer interessantissimi basati sulla storia e sul gameplay. Anche oggi, non fa eccezione: la software house, infatti, ha condiviso sul canale ufficiale di YouTube di Nintendo, un trailer basato interamente sulla trama e su un conflitto di proporzioni epiche.

Oramai sono passati anni da quando Shin Megami Tensei V venne annunciato (ben quattro anni sono trascorsi) ma finalmente, la sua uscita è alle porte. Mancano pochi mesi all’arrivo del nuovissimo episodio dello storico JRPG di ATLUS e con il suo lancio a così breve distanza, la software house ha deciso di deliziarci con un filmato piuttosto pregno di informazioni e cutscene.

Shin Megami Tensei V vedrà il protagonista dell’opera fondersi con una creatura denominata Aogami, così da potersi trasformare nell’entità Nahobino, i cui poteri si renderanno necessari per trarre in salvo la città di Tokyo dall’invasione demoniaca. É stato, altresì, posto uno sguardo anche al gameplay, tipico delle produzioni nipponiche appartenenti al genere dei giochi di ruolo giapponesi: il gioco si staglierà tra battaglie epiche e forze eteree.

Si è visto anche qualcosa in merito alle varie (e numerose a quanto pare) boss-fight con le quali andremo a confrontarci per poter salvare la capitale giapponese. Il taglio narrativo sarà quello classico a cui ATLUS ci ha abituati, ma nettamente superiore a livello qualitativo, il che rappresenta una nota decisamente positiva, soprattutto nei riguardi del futuro della serie (del resto è così anche per la saga Persona, che compirà questo autunno il suo 25esimo anniversario).

Shin Megami Tensei V, l’attesissimo nuovo capitolo della saga JRPG di ATLUS arriverà esclusivamente per console Nintendo Switch (e quindi disponibile anche per Nintendo Switch OLED) a partire dal giorno 12 novembre 2021.