One Piece: il regista di Castlevania si complimenta per le animazioni

Il regista dell’anime lo aveva annunciato: nel corso della saga di Wano le animazioni di One Piece sarebbero migliorate sempre di più, regalando ai fan un prodotto di qualità, degno della grandiosa storia di Eiichiro Oda. E Megumi Ishitani ha tenuto fede alla parola data, tanto da causare lo stupore persino degli addetti ai lavori come Samuel Deats, il regista della serie anime di Castlevania, prodotta da Netflix e Powerhouse Animation.

Deats ha voluto infatti fare i suoi complimenti all’anime di One Piece per la qualità delle sue animazioni, a suo parere al livello di quella di un film. Insomma, una cura che ha stupito il regista di Castlevania, che ha preso ad esempio, per supportare i suoi complimenti, il lavoro fatto dal team di animatori della serie ispirata al manga di Oda nell’ultimo episodio.

Mentre l’inizio della guerra tra i pirati delle Cento Bestie di Kaido e gli alleati di Luffy si avvicina sempre di più, un tale livello di perfezione delle animazioni non può che rendere felici gli appassionati, che si preparano a una saga davvero epica. Appare chiaro infatti che non solo questa sarà la battaglia più devastante e piena d’azione della serie, ma anche, almeno a partire da questi presupposti, la meglio animata.

Samuel Deats, che è stato tra le figure chiave nella realizzazione del progetto animato di Castlevania su Netflix, si è stupito soprattutto della capacità del team di One Piece di mantenere questi livelli nel corso di una programmazione settimanale, chiaramente più stressante e difficile da gestire per via dei tempi estremamente ristretti che comporta.

Per quanto riguarda Castlevania invece, anche se l’anime originale si è concluso con la sua quarta stagione su Netflix, Powerhouse Animation e la nota piattaforma di streaming hanno intuito tutto il potenziale della saga, e hanno dato il via a dei progetti per espanderne l’universo narrativo. Il franchise infatti tornerà con una nuova serie incentrata su un nuovo membro della famiglia Belmont, Richter, e su Maria, due personaggi già noti al fandom della famosa saga videoludica di casa Konami per essere apparsi in Castlevania Rondo of Blood. Prepariamoci dunque, i nostri cacciatori di vampiri torneranno presto.