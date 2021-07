Dirt 5: nuovi contenuti previsti per la prossima settimana

Nuovi contenuti aggiuntivi sono in arrivo per Dirt 5 (di cui è disponibile una nostra recensione), il racing game uscito in prossimità del lancio di Playstation 5 e Xbox Series X/S. Il titolo di Codemasters è rinomato per la varietà proposta per quanto riguarda i tracciati in cui le automobili, di vecchia e nuova generazione, possono sfrecciare senza alcun limite: dagli scavi marmorei italiani, alle corse sul ghiaccio del East River della Grande Mela.

Alcune delle feature più rilevanti e distintive di Dirt 5 riguardano la modalità foto, dotata di un ricco editor, così come il Playground che rappresenta una vera e propria tela in cui i videogiocatori possono realizzare il modello di pista che più li aggrada. Dalla prossima settimana, i fan di questo racing game potranno usufruire di ancora più varietà e nuove aggiunte.

L’aggiornamento in questione fa parte di due pacchetti più estesi denominati Super Size Content Pack (versione 5.00, inclusa nella versione Dirt 5 Amplified Edition e Year One Edition) e Parts Unknown Playgrounds Update. In questi due pacchetti vedremo l’introduzione di nuove aree da esplorare a bordo delle nostre auto da corsa. I primissimi da citare sono i tracciati di Sao Conrado e Rio Seafront, ovvero il lungofiume del Rio delle Amazzoni, entrambi situati in Brasile e perfettamente adatti alle corse per i fuoristrada.

Dei tracciati citati poc’anzi sarà disponibile anche la versione speculare e la versione con condizioni metereologiche avverse (personalizzabili) nella sezione Arcade. Questi due inediti tracciati costituiranno anche un allungamento della modalità carriera, selezionabili attraverso le lobby private online.

Il pacchetto DLC introdurrà anche quattro veicoli fuoristrada: Bentley Continental GT Ice Race Car; Armada Rock Racer; Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept; Rezvani Tank. Il pacchetto riferibile alla modalità Playground, invece, è costituito da vari oggetti e ostacoli atti alla personalizzazione del proprio tracciato: cancelli da sfondare, parchi giochi, rampe, muri e così via.

Altre caratteristiche sono incluse in questi due pacchetti di contenuti aggiuntivi dedicati al racing game Dirt 5 di Codemasters (uscito il 6 novembre scorso). Ricordiamo che il titolo attualmente è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC e i due pacchetti di aggiornamento arriveranno la prossima settimana, il giorno 20 luglio 2021.