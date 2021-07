The Legend of Zelda Skyward Sword: pubblicato un nuovo trailer di lancio

In questa avventura potrai giocare come preferisci. Impugna la spada e sferra fendenti utilizzando comandi di movimento intuitivi che riproducono le tue azioni oppure, per la prima volta, controlla il tuo personaggio tramite i pulsanti. Quest’ultima opzione è perfetta per giocare in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite. Con i comandi di movimento migliorati ti senti sempre nel bel mezzo dell’azione. Usa il Joy-Con destro per colpire con la spada e quello sinistro per bloccare gli attacchi con lo scudo. Puoi fare lo stesso anche con tanti altri tipi di oggetti, da arco e frecce alle bombe. Utilizzando i pulsanti ottieni un’esperienza più simile ai giochi classici di The Legend of Zelda. In questo caso controlli la spada con lo stick destro, inclinandolo nella direzione desiderata.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 16 luglio.