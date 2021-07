The Legend of Zelda Skyward Sword HD è stato sviluppato da Tantalus Media

Tantalus Media, lo studio australiano responsabile per aver provveduto alla riedizione di Twilight Princess HD (uscito su WiiU), sembrerebbe essere stato protagonista della remastered di The Legend of Zelda: Skyword Sword HD, in uscita domani. Quest’informazione è giunta al pubblico grazie ai crediti visionati da chi ha giocato il titolo in anteprima in sede di recensione.

Chi ha fatto più “rumore”, però, accorgendosi di questa curiosità è stato Vooks, un sito di informazione videoludica, guarda caso, australiano. Il sito ha ricordato dell’entusiasmo che caratterizzava Eiji Anouma, producer della serie di The Legend of Zelda, quando ingaggiò uno studio di sviluppo australiano per la realizzazione della remastered di Twilight Princess e di come questi, inaspettatamente, riuscirono a sorprendere in positivo Nintendo.

Per queste ragioni Nintendo deve aver assegnato questo arduo compito proprio a Tantalus Media, in virtù del successo che ebbe il remake di The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Nintendo, infatti, per sviluppare i remake dei titoli che riguardano le avventure di Link, si sarebbe avvalsa di vari team di sviluppo. Basti pensare a come Ocarina of Time 3D, Majora’s Mask 3D e Link’s Awakening per Switch sono stati sviluppati interamente da Grezzo, uno studio esterno a Nintendo. Al contrario di Wind Waker HD, realizzato internamente da Nintendo.

Skyward Sword HD, ricordiamo, sarà dotato di inedite funzionalità e un miglioramento per quanto riguarda le prestazioni e l’impatto visivo. Le varie funzionalità aggiuntive riguardano l’uso dei Joy-Con per brandire la spada e difendersi con lo scudo, tutorial improntati ad un’accelerazione che non era presente nel gioco originale, controlli di movimento decisamente più responsivi, la possibilità di poter evitare il salvataggio manuale, in quanto sussiste quello automatico e tanto altro ancora.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD uscirà domani, 16 luglio 2021, in esclusiva per console Nintendo Switch e, nella giornata di oggi, per celebrare la sua imminente uscita, è stato pubblicato su YouTube un nuovo trailer di lancio.