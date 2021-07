The Promised Neverland: i creatori annunciano una one-shot

La seconda stagione dell’anime di The Promised Neverland non è stata decisamente qualcosa di memorabile, anzi, tutt’altro. Le critiche hanno colpito a pioggia l’adattamento del manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, soprattutto il suo series finale, tanto che i fan sono arrivati a chiedere la cancellazione della seconda stagione e questo nonostante la storia originale che lo stesso Shirai aveva creato per l’anime di casa CloverWorks.

Nonostante le molte critiche mosse all’anime però, il maga di The Promised Neverland rimane uno dei lavori più influenti del recente passato, oltre che una delle opere più apprezzate dai fan. Fan che non hanno potuto fare a meno di scoppiare di gioia all’annuncio che Shirai e Demizu sono pronti a pubblicare una one-shot originale nel prossimo numero, il trentacinquesimo di quest’anno, della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

L’opera, che si intitolerà DS3, servirà anche e soprattutto a celebrare il quinto anniversario dell’inizio della serializzazione di The Promised Neverland. Insomma una storia pronta a riportarci nel terrificante mondo della Gracefield House.

Di certo questo annuncio conferma che l’amore dei fan per la serie non si è spento nonostante i deludenti risultati della seconda stagione dell’anime, che ha tagliato fuori alcune delle saghe e degli archi narrativi più amati dai fan, e ha operato numerosi cambiamenti alla trama del manga, tanto da risultare in una storia quasi irriconoscibile. Un fallimento, quello dell’anime, che appare assurdo, dal momento che era stata proprio la prima stagione dell’adattamento animato a regalare tantissima visibilità a The Promised Neverland.

Ad ogni modo i progetti legati all’opera di Shirai e Demizu non si sono certo fermati. Amazon sta infatti lavorando a una serie live-action, dopo aver già realizzato una pellicola (sempre in live-action) che è stata distribuita soltanto in Giappone. Per il momento non dovremmo aspettarci alcun sequel alla storia di Emma e degli altri orfani, ma chissà, forse questa one-shot può aprire nuove insperate prospettive.