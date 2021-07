Farming Simulator 22: annunciato il DLC finanziato dall’UE

Ridurre l’impatto ambientale nell’agricoltura virtuale: il progetto Precision Farming continua con un nuovo DLC per Farming Simulator 22. Avviato nel 2020 da John Deere e finanziato da EIT Food, la principale iniziativa di innovazione alimentare in Europa, il progetto è ora nella sua seconda fase ed è uno dei molteplici sforzi dell’EIT per aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza sull’agricoltura sostenibile, l’editore e sviluppatore GIANTS Software introdurrà ancora più funzionalità di gioco in questo DLC.

La prima versione del DLC Precision Farming per Farming Simulator 19 è stata un grande successo ed è stata scaricata un milione di volte in tutto il mondo su PC e console. Mentre la versione iniziale includeva solo le basi della tecnologia dell’agricoltura di precisione come il campionamento del suolo, le applicazioni a tasso variabile e l’analisi economica, il focus del nuovo DLC per Farming Simulator 22 andrà oltre.

Verranno difatti implementate tecnologie avanzate di agricoltura di precisione per aumentare la sostenibilità delle fattorie virtuali attraverso l’uso di sensori ottici. Consentendo un’applicazione ridotta di erbicidi e fertilizzanti organici e minerali per ridurre l’impatto ambientale, proprio come nell’agricoltura reale. Realizzato per migliorare la conoscenza della moderna tecnologia agricola nella società, questo progetto è iniziato in collaborazione con l‘Università di Hohenheim (Germania), l’Università di Reading (Gran Bretagna) e il Grupo AN, la più grande cooperativa cerealicola in Spagna.

Quest’anno l’Istituto per la riproduzione animale e la ricerca alimentare dell’Accademia Polacca delle Scienze ha aderito al progetto per promuovere la tecnologia tra i giovani agricoltori dell’Europa orientale.