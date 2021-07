NIS America annuncia The Cruel King and the Great Hero su console

NIS America è felice di annunciare che The Cruel King and the Great Hero arriverà su PS4 e Nintendo Switch nel 2022. The Cruel King and the Great Hero è una nuovissima avventura creata da Sayaka Oda, Game Director di The Liar Princess and the Blind Prince (2019). Una giovane ragazza di nome Yuu si imbarca in un’avventura per diventare un grande eroe. Al suo fianco c’è una temibile bestia conosciuta come il Cruel King, che la guida e la protegge.

Tuttavia, la verità sul passato del Re Drago cambierà presto le carte in tavola, minacciando la vita pacifica goduta fino ad ora. Esplora ambientazioni affascinanti, affronta mostri ed enigmi e scopri una storia di amicizia, eroismo e affronta il passato.

Ecco i dettagli sul gioco: