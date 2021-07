Pokémon UNITE: annunciata la data d’uscita del titolo su Switch

The Pokémon Company insieme a TiMi Studio Group hanno finalmente rivelato ai giocatori la data d’uscita dedicata a Pokémon UNITE. Secondo quanto annunciato da entrambe le compagnie, l’iterazione con i protagonisti i nostri mostriciattoli tascabili preferiti giungerà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 21 Luglio 2021 su Nintendo Switch. Quindi, mancano veramente pochissimi giorni per mettere le mani sul prodotto.

Gli utenti che effettueranno l’accesso al titolo fino al 31 Agosto riceveranno in omaggio la licenza Unite per Zeraora, grazie al quale permetterà agli allenatori di utilizzare i Pokémon in battaglia. The Pokemon Company in un comunicato stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul mostriciattolo tascabile appena citato:

Zeraora può chiudere la distanza tra sé e i suoi avversari in un batter d’occhio, proprio come un fulmine, e infliggere enormi quantità di danni tutti in una volta. Il suo Unite Move, Plasma Gale, invia una potente esplosione elettrica che crea una zona di plasma intorno all’area in cui l’esplosione colpisce.



Ecco la descrizione del gioco pubblicata da The Pokémon Company: