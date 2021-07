Laboratorio di Videogiochi: a settembre la versione fisica

Rilasciato per la prima volta sul Nintendo eShop l’11 giugno (qui la nostra recensione), Laboratorio di Videogiochi per Nintendo Switch sarà disponibile in versione fisica presso i rivenditori in Europa dal 10 settembre. Per dare un’occhiata più da vicino al titolo e al suo colorato cast di personaggi Nodon, potete dare un’occhiata a questo trailer sulla pagina ufficiale YouTube di Nintendo. Per tutti gli aspiranti creatori di giochi che desiderano provare Laboratorio di Videogiochi, è disponibile una versione demo gratuita da scaricare dal Nintendo eShop.

Dotato di una serie di lezioni interattive che guidano i giocatori passo dopo passo, Laboratorio di Videogiochi consente a chiunque di apprendere i concetti fondamentali della creazione di videogiochi dagli esperti di Nintendo, senza necessità di esperienza precedente. Attraverso queste lezioni, i giocatori scopriranno come costruire giochi da zero, posizionando creature colorate chiamate Nodon e collegandole tra loro. Ci sono dozzine di Nodon in Laboratorio di Videogiochi, ognuno con la sua funzione unica e una personalità da abbinare. Con l’aiuto dei Nodon, chiunque può passare in un batter d’occhio da uno schermo vuoto al prototipo di un videogioco funzionante, con i concetti di programmazione presentati in un modo divertente e accessibile. Una volta che hanno progredito attraverso le lezioni, i giocatori saranno ben attrezzati per iniziare a dare vita alle proprie idee di gioco in modalità Programmazione libera. Sia nelle lezioni che nella Programmazione libera, è possibile passare dalla schermata di programmazione alla schermata di gioco con la semplice pressione di un pulsante, per permettere agli aspiranti creatori di armeggiare con la loro programmazione e testare rapidamente le loro idee nel gioco.

Amici e parenti potranno inoltre scambiarsi le loro creazioni, via Internet o tramite una connessione in wireless locale. È un ottimo modo non solo per sfoggiare i propri progetti, ma anche per provare i giochi realizzati dagli altri. Attivando la modalità Programmazione libera potrai anche studiare in dettaglio la programmazione dei giochi creati da altri utenti e imparare qualcosa di nuovo!

Laboratorio di videogiochi è compatibile con i controller Joy-Con, il Nintendo Switch Pro Controller e i comandi di Nintendo Switch Lite, ma chi lo preferisce può anche utilizzare un mouse compatibile collegandolo alla porta USB sulla base per Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere come si presenterà la versione fisica del gioco.