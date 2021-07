Dice Legacy: annunciata la data d’uscita

Dopo averlo presentato a marzo, Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato che Dice Legacy uscirà il 9 settembre. Il city builder survival basato sui dadi sarà disponibile su Steam, GOG, Epic Store e Nintendo Switch.

Per celebrare la data di uscita, è stato fatto uscire un nuovo video che offre un’ampia panoramica del gameplay e di ciò che attende i giocatori quando la loro nave attraccherà sulle rive del suo mondo inesplorato. La panoramica del gameplay spiega i primi passi per stabilire un fiorente insediamento sulle rive di questo nuovo mondo sconosciuto, nascosto dalla nebbia. Dice Legacy fa parte del PAX Online dal 15 al 18 luglio.

Questa la descrizione del gioco:

Prendetevi cura della vostra popolazione costruendo catene di approvvigionamento per cibo e bevande per mantenerla felice e in salute. Non dimenticate di accumulare scorte che dureranno durante il rigido inverno, che è solo una delle sfide e dei pericoli che dovrete affrontare.

Delle forze ostili cercheranno di rubare i vostri beni e attaccare i vostri edifici, quindi assicuratevi che il vostro insediamento abbia soldati per difenderlo.

Respingete la nebbia ed espandete il vostro regno in un gioco diverso da tutti gli altri. Esplorate rovine e scoprite antichi segreti. Forgiate nuovi potenti dadi per aiutarti nel vostro tentativo di dominare l’intero mondo degli anelli mentre create il vostro destino in Dice Legacy.