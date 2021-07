Streets of Rage 4: disponibile il DLC Mr. X Nightmare

Da oggi 15 luglio è disponibile Mr. X Nightmare, il nuovo DLC di Streets of Rage 4. Arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l’occasione Dotemu ha pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Il DLC aggiunge tre nuovi personaggi (Estel Aguirre, Max Thunder e Shiva) la nuova modalità sopravvivenza, nuovi armi e nemici, e nuovi brani musicali di Tee Lopes. I contenuti a pagamento arriveranno insieme ad un update gratuito, che conterrà: livello di difficoltà Mania+, modalità allenamento con tutorial, nuove palette di colori per i personaggi ed altro.

Come scritto sul DLC attraverso la pagina Steam:

I combattimenti continuano a Wood Oak City.

Dopo gli eventi di Streets of Rage 4, i nostri eroi devono prepararsi alle prossime minacce. Axel, Blaze e i loro compagni affronteranno un allenamento folle e molto speciale con l’aiuto di Dr. Zan che, usando ciò che restava del cervello di Mister X, ha ideato un programma basato sull’intelligenza artificiale in grado di simulare ogni tipo di pericolo che potrebbe sorgere.

Facendo un elenco, con questo nuovo DLC arriveranno:

• 3 nuovi personaggi giocabili

• Una nuova modalità Sopravvivenza con sfide settimanali

• Personalizzazione dei personaggi: crea il tuo stile di combattimento personale con nuove mosse

• Nuove armi e nuovi nemici