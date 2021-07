Rainbow Six Extraction: il nuovo video è su Vigil

Ubisoft continua a far uscire video sugli operatori che saranno disponibili in Rainbow Six Extraction. Dopo Ela, Alibi, Sledge e Lion è oggi il turno di Vigil.

Il video del format “Conosciamo gli operatori” fa sapere che Vigil non può essere rilevato mentre il suo inibitore ERC-8 è attivo. È un personaggio che agisce nell’ombra ed è fondamentale il tempismo per abbattimenti e salvataggi.

Come scritto nella pagina del personaggio sul sito ufficiale del gioco:

Vigil rimane una sorta di mistero. Sebbene si sappia poco del suo background prima del servizio militare, la sua esperienza operativa gli ha fatto guadagnare rapidamente un posto nel REACT. Reclutato per la sua conoscenza dell’ingegneria elettrica e, in particolare, della tecnologia di occultamento, il suo gadget ERC (Renderizzazione elettronica mimetica) gli conferisce un netto vantaggio tattico nell’affrontare gli archei.

Abilità:

Disturba i nemici rendendolo non rilevabile per una durata media. Richiede una ricarica dopo ogni utilizzo.

ARMI: K1A

Il K1A è una mitragliatrice disponibile all’inizio del gioco. Puoi sbloccare armi aggiuntive attraverso i progressi.

Lasciandovi al filmato di Lion qui sotto vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal 16 settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia e PC.