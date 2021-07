Tales of Arise: il nuovo trailer introduce Law

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer sui personaggi di Tales of Arise. Dopo quello di Alphen e qullo di Shionne di un paio di settimane fa, tocca ora a Law. Il filmato alterna scene di gameplay a dialoghi. Law è un combattente di arti marziali dal sangue caldo, che concentra l’energia nel suo corpo per sferrare colpi continui. Nonostante provenisse da Dahna, si unì alla polizia segreta di Rena per perseguire il proprio obiettivo.

Ricordiamo che Tales of Arise arriverà il 9 settembre 2021 in Giappone, per poi uscire in tutto il mondo il 10 settembre: sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.