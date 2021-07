Sfida Redazionale a Super Mario Party! Un evento epocale a cui quattro redattori eroici si sono sottoposti in vista delle finali ufficiali per la stampa di un Super Evento fortemente voluto da Nintendo per celebrare una delle serie spin-off di Super Mario più amate. Super Mario Party offre, per la prima volta nella storia della serie, la funzionalità di sfida online, ed è anche, in particolare, il primo episodio a debuttare sulla nuova ammiraglia Nintendo, la console ibrida Switch, nell’ormai lontano 2018, ma è decisamente rimasto nel cuore degli amanti della saga, come chi sta scrivendo questo resoconto. Dai bei tempi del Nintendo 64, infatti, la serie di Mario Party, classe 1998, è diventato un vero classico delle feste, un moderno Gioco dell’Oca digitale imperdibile per chi ama le feste in famiglia o con gli amici. Super Mario Party, oltretutto, rappresenta anche un importante traguardo, essendo uscito per il ventennale della serie.

Sfida Redazionale a Super Mario Party vede quattro vecchie conoscenze di Games Village scendere sul campo, ovvero Marco Lucio Papaleo, vice direttore del sito nonché uomo più crossmediale del nostro settore, Domenico De Rosa, che i nostri lettori conobbero anni fa come “newser da guerra” che ogni mattina si alzava fiero all’alba e scriveva centinaia di news su Games Village per informarci sul mondo dei videogiochi e che ora ha raggiunto le alte sfere coordinando tutto il coordinabile. Dai migliori centri anziani selezionati provengono invece gli ultimi due eroi della tenzone, esperti di giochi retrò, ovvero Daniele Di Clemente, un uomo cresciuto a pane e Nintendo Otto Bit e il retrogamer incallito e fiero di esserlo, Super Fabio Bros, che Zuckeberg costrinse, anni fa, a svelare il suo vero nome, nonostante, ai suoi tempi, il web si basasse sull’anonimato. Super Mario Party ci aspetta, ed ecco che, i nostri eroi decidono di sfidarsi, armati di Pop Corn, patatine, birra e cedrata ghiacciata, consapevoli che solo uno di loro sarà il vincitore scelto per competere nelle finali ufficiali di Nintendo. Indecisi se sfidarsi in un Testa a Testa o in una delle modalità nuove come Toad’s Rec Room o Minigiocathlon -decisamente ricca con ben ottanta mini giochi tutti nuovi- alla fine scelgono di allenarsi un pochino in modo cooperativo con l’intrigante percorso “Acque Selvagge” di Super Mario Party, per certi versi dalla giocabilità tradizionale. Tutti e quattro adorano la divertentissima serie Nintendo, quindi la sfida si rivela decisamente accanita, ed il campo prescelto è decisamente evocativo. Gli effetti dell’acqua fluente sono incredibilmente realistici ed i quattro quasi si perdono ad ammirare il panorama. Ma c’è da competere, i tornei di Mario Party non si vincono da soli! Ed ecco che la sfida inizia ferocemente. Bisogna tener conto di “una fauna decisamente ostile e territoriale” su questo percorso, come ci ricorda Toad mentre conduce il gommone dei nostri eroi verso il campo da battaglia. Un completo tutorial ci ricorda le regole del canottaggio, spiegando bene il modo di usare i remi, con gesti istintivi e naturali. Ad ogni palloncino scoppiato parte un divertente mini gioco, che dona preziosi secondi extra da utilizzare durante il percorso. Dopo il mini gioco ecco che si presenta il primo bivio, infatti la struttura del percorso risulta divisa in diversi bivi, cosa che aumenta a dismisura la longevità del titolo, già alta di base, grazie alla rigiocabilità del singolo percorso. Dopo aver perso contro il tempo, nonostante gli enormi sforzi per navigare sulle acque cristalline, i nostri eroi decidono di fare sul serio ed attivano finalmente la modalità “Mario Party” ovvero un tabellone competitivo in cui ogni giocatore deve collezionare il maggior numero di stelle possibile. Il tabellone scelto è decisamente esplosivo, si tratta di “Polveriera di Re Bob-omba“, ovvero il regno del malvagio Bob-omba, uno dei villain più iconici dell’immaginario mondo mariano ideato dal leggendario Shigeru Miyamoto.

La Sfida Redazionale inizia a farsi seria su questo tabellone, ed i nostri eroi sono davvero pronti a lottare senza esclusione di colpi per conquistare ogni singola stella. La scelta cade sui classici dieci turni, per cui serve un tempo stimato di un’oretta circa. Il primo mini game da affrontare è “Rincorri i Baby Pinguotti” in cui bisogna condurre dei tenerissimi cuccioli di pinguino dentro un recinto. Una lotta con gli ultimi due che sembrano proprio non avere alcuna intenzione di entrarci dentro, facendo penare fino agli ultimi secondi! Dopo un altro pochino di giri sull’evocativo tabellone, dove appare anche l’utile negozio dell’apetta, che vende item assortiti, ecco che andiamo a sbattere con il secondo scontro, che svela il mini gioco “Cristalli da asporto” dove il compito è quello di trasportare un carrello fino al traguardo. Colpire una delle piante carnivore porta alla perdita di alcuni secondi. Dopo diversi tiri di dadi e camminate su percorsi evocativi, col tema della miniera infuocata veramente affascinante, è il momento del terzo mini gioco da affrontare, che è decisamente coloratissimo ed onirico, si tratta di “Mongolfiere e Palloncini” in cui semplicemente vanno fatti scoppiare più palloncini possibili. Non è da meno il successivo e più ginnico “Pertica Sprint” che si basa tutto sull’azione. Dopo un ulteriore peregrinare sul tabellone, con tanto di apparizione di Boo che ruba fiero una stella all’avversario, e zona miniera con tanto di carrello trasportatore che ci riporta subito alla mente il caro vecchio Donkey Kong Country titolo datato 1994 per Super Nintendo. Neanche a farlo apposta, ecco che il successivo mini game è “Labirinto di Banane“, incredibile ma vero, forse i level designer del titolo sono appassionati di Donkey Kong come i giocatori, è molto, molto probabile. Il gameplay del mini gioco è semplice, e consiste nel trovare la strada per il centro all’interno del labirinto stesso. La sfida prosegue tra tiri di dadi e tantissimi divertenti mini giochi da affrontare sulle caselle, tra i quali ricordiamo per ultimo il bizzarro “Lente d’Ingrandimento” con cui bisogna mettere a fuoco un personaggio tramite il movimento azzeccato del joy-con. Chi vincerà alla fine? Il percorso è ancora lungo.

La Sfida Redazionale di Games Village ha visto contendere quattro eroici sfidanti, ognuno accanito e deciso a vincere, tra tiri di dadi movimenti forsennati dei joy-con e risate a non finire si arriva in modo fulminante alla resa dei conti. Ed ecco che, dopo un’oretta di gioco, il destino decreta vincitore della tenzone Super Fabio Bros, con un numero di stelle ottenute molto elevato, ma i suoi avversari si sono difesi parecchio bene, rendendo la sfida veramente divertente, come succede ad ogni partita di Super Mario Party, del resto! Ed ora attendiamo le finali ufficiali interredazionali…