Demon Slayer: nuovo poster per la seconda stagione

La saga di Demon Slayer ha da poco visto l’esordio, in esclusiva su Amazon Prime Video, del film dei record, Demon Slayer Mugen Train (qui la nostra recensione), ma questo non sta certo fermando i piani di Ufotable che punta a tornare con l’anime proprio durante questo 2021. E a confermare questa volontà è arrivato un nuovo poster che vede protagonisti tutti i personaggi principali che incontreremo durante l’avventura di Tanjiro e dei suoi compagni.

Condiviso dallo studio d’animazione durante un evento dedicato alla serie dei record di Koyoharu Gotoge, il poster ha fatto bella mostra di sé accanto a una nuova clip, che però conteneva solo delle immagini già mostrate precedentemente della seconda stagione.

Ovviamente l’immagine ci mostra il protagonista, Tanjiro, in primo piano, insieme ai suoi ormai storici compagni, Nezuko, Inosuke e Zenitsu. Insieme a loro però ci sono anche i personaggi che animeranno l’arco narrativo del distretto dei piaceri, uno su tutti Tengen Uzui, il Pilastro del Suono, ma abbiamo anche la possibilità di vedere un piccolo scorcio di Daki, la Sesta Luna Crescente, che sarà la principale villain della saga.

Per il momento non c’è ancora una data ufficiale d’uscita per questa seconda stagione, anche se, con un buon grado di probabilità, la premiere arriverà nel periodo di ottobre 2021, a un anno di distanza, dunque, dall’uscita di Demon Slayer Mugen Train. I fan dovranno dunque aspettare ancora un po’ per scoprire come proseguirà il viaggio del nostro ammazzademoni preferito.