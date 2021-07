PlayStation Experience 2021: nuovo rumor conferma la data del 12 agosto

Il PlayStation Experience 2021, ossia il grande evento di Sony Interactive Entertainment che proporrà i titoli first party (e non) in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 nel corso dei prossimi mesi, ha ricevuto una nuova conferma circa il suo svolgimento previsto per il prossimo mese di agosto. Tenete conto però che al momento siamo ancora nella sfera dei rumor e non delle comunicazioni ufficiali.

Tramite il forum Reddit, l’insider “QuimSix” ha annunciato che il prossimo grande evento di Sony si terrà il 12 agosto 2021, data che non è nuova alle indiscrezioni emerse in rete in queste settimane. L’insider è molto affidabile, dato che ha già previsto in maniera corretta lo scorso State of Play dell’8 luglio. Chiaramente, l’evento potrebbe anche non chiamarsi PlayStation Experience, ma Sony potrebbe decidere anche di rinominarlo in maniera differente. Per adesso però, di ufficiale non c’è ancora nulla!

Tra i titoli attesi dai giocatori per l’evento, troviamo God of War 2, Gran Turismo 7, la data d’uscita di Horizon Forbidden West, Final Fantasy XVI, per non parlare del tanto desiderato annuncio di Silent Hill.