Genshin Impact: pubblicato il trailer Homeward Heron

La miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact che presenta il suo prossimo personaggio Kamisato Ayaka. Il video offre una breve occhiata della personalità di Ayaka, che arriverà con il suo banner il 21 di luglio insieme al nuovo aggiornamento. Il personaggio era giocabile nel Closed Beta Test tenutosi a luglio 2019.

Il nuovo trailer offre ai giocatori uno sguardo più approfondito sul background e sulla personalità di Kamisato Ayaka. Kamisato Ayaka e suo fratello, Kamisato Ayato, si dividono le responsabilità riguardanti la gestione del loro clan, con Ayaka che si occupa degli affari interni ed esterni. Nel trailer, Ayaka pensa a come deve adempiere i suoi doveri mentre interagisce con gli altri componenti, ma ha anche un segreto, mostrato nel trailer, che potrebbe aggiungere nei nuovi elementi alla storia di Genshin Impact.

IAyaka usa l’ elemento Cryo, la sua abilità Soumetsu colpisce ripetutamente qualsiasi nemico. Cinque colpi rapidi definiscono il suo attacco normale mentre la sua abilità Hyouka utilizza il ghiaccio dal terreno per lanciare i nemici e infliggere danni AoE Cryo. Infine, la sua abilità Senho la copre in una nebbia di aria gelida che le consente di muoversi rapidamente e applicare Cryo agli avversari vicini quando l’abilità termina. Kamisato Ayaka è uno dei nuovi personaggi più attesi dell’aggiornamento 2.0 di Genshin Impact, che aggiunge anche la regione di Inazuma, la terza di Teyvat. Inoltre, con il nuovo aggiornamento, Genshin Impact introdurrà nuove funzionalità e miglioramenti. Per fortuna, i giocatori non devono aspettare molto per poter provare personalmente tutti i nuovi contenuti in arrivo su Genshin Impact , poiché il nuovo aggiornamento 2.0 è previsto per il 21 luglio.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.