Warhammer 40K Dark tide: posticipato a inizio 2022

Warhammer 40K: Dark tide è stato rivelato lo scorso anno, promettendo ai giocatori una macabra esperienza cooperativa ambientata nell’iconico universo del wargame da tavolo. Sebbene lo sparatutto fosse inizialmente previsto per il lancio su Xbox Series X e PC entro la fine dell’anno, sembra che lo sviluppatore Fat shark abbia bisogno di un po’ più di tempo per lavorare sull’imminente tie-in di Warhammer, annunciando che sta posticipando la sua uscita. Come confermato tramite un thread su Twitter, lo studio ha preso la decisione di ritardare la data di lancio a primavera 2022, con una dichiarazione e rivelando che la pandemia ha significativamente ritardato la produzione. Di seguito riportiamo la dichiarazione del CEO Fat shark:

Non è un segreto che costruire un gioco durante una pandemia sia una sfida. Stiamo pianificando di utilizzare il tempo extra sia per concentrarci sul livello di qualità al momento del lancio, sia per investire in più sistemi per supportare Dark tide per gli anni a venire.

Il capo dello studio ammette di essere deluso poiché i fan non potranno provare il gioco nei prossimi mesi, anche se afferma che il ritardo porterà a un gioco migliore nel lungo termine. Dark tide non è il primo gioco ad essere ritardato quest’anno a causa della pandemia, con l’elenco che include anche Ghostwire Tokyo, Gotham Knights, Hogwarts Legacy, Lord of the Rings: Gollum, Sifu e il nuovo God of War. A quanto pare Dark tide farà attendere i fan di Warhammer, con i primi dettagli sul gioco che suggeriscono che sarà ricco di azione. Fat shark ha persino contatto il famoso autore di Warhammer Dan Abnett per scrivere la storia, che si concentrerà su un gruppo di prigionieri reclutati dall’Inquisizione. Lo scrittore ha scherzato sul fatto che Dark tide sarà una storia molto umana, con i suoi quattro protagonisti costretti a scontrarsi con le varie fazioni intimidatorie che si nascondono su Atoma Prime.

Warhammer 40K: Dark tide dovrebbe arrivare su PC e Xbox Series nel 2022.