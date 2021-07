The Ascent: lo sviluppatore parla delle sfide derivanti dallo sviluppo in cross-gen

Manca pochissimo all’uscita del tanto atteso indie di Neon Giant, The Ascent, il quale approderà sulle piattaforme di Microsoft entro la fine di questo luglio 2021. É stato decisamente un lungo viaggio, per nulla esente da complicazioni e difficoltà derivanti sia dalla caratteristica cross-gen del titolo, ma anche dall’aggiunta in corsa del cross-play, svelata appena qualche mese fa.

Per celebrare l’uscita di The Ascent, il faticoso RPG e sparatutto dalla visuale isometrica che approderà su Xbox e PC tra qualche settimana, il co-fondatore di Neon Giant, Arcade Berg, si è lasciato andare a qualche riflessione inerente al percorso affrontato in questi anni di sviluppo del titolo e alle sfide riscontrate e superate.

Proprio durante una chiacchierata con Windows Central, infatti, Berg ha dichiarato quante grandi potessero sembrare le sfide da affrontare per Neon Giant, ovvero una software house che è tutto fuorché di grandi dimensioni, in quanto composta semplicemente da undici elementi. Le sfide più impegnative sono state, secondo Berg, il confronto con l’Unreal Engine e la gestione di caratteristiche di hardware differenti e, quindi, trovare un punto di equilibrio tra gli stessi.

Molti titoli in uscita quest’anno sono cross-gen, un po’ per la difficoltà di reperire le console di nuova generazione, ma anche per via della “tradizione” creatasi nel corso delle generazioni passate, la quale viene, ancora una volta, reiterata: si tratta di quell’usanza che consiste nel prolungare e strizzare la (ormai) old-gen fino allo stremo delle sue forze.

La questione del cross-gen, in questo caso, ha costretto Berg e la sua Neon Giant a compiere grossi sforzi nella produzione di The Ascent, in quanto è risultato difficile per la casa di sviluppo indipendente “costringere” un vecchio hardware (come può esserlo Xbox One) a far girare un nuovo titolo videoludico. Ciò ha creato delle difficoltà impensabili per una software house che crea software unicamente per il PC.

Lo sforzo da parte di Neon implicava, in più, la necessità di implementare le stesse funzioni e meccaniche di gameplay sia su Xbox One che su Xbox Series X/S, così come su PC, in quanto sussisterà la possibilità di giocare anche in cross-play. Sforzo, secondo Berg, che non è stato troppo insidioso:

Far funzionare il cross-play su The Ascent non è stato nemmeno troppo difficile. Per questo darò credito ad Xbox che ci ha reso il lavoro più semplice del previsto. Il nostro compito riguardava solo la questione dell’ottimizzazione: ovvero assicurarci che tutti potessero giocare lo stesso gioco alla stessa qualità, anche se, ovviamente, su Xbox Series X/S funzionerà decisamente meglio, in quanto è una macchina migliore.

Vedremo molto presto quanto successo ha avuto Neon Giant nell’affrontare queste innumerevoli sfide, in quanto The Ascent uscirà entro la fine di questo mese, ovvero il giorno 29 luglio 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.