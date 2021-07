The Falconeer: riceve il trailer del nuovo DLC Edge of the World

Quando The Falconeer arriverà su Nintendo Switch il mese prossimo, sarà accompagnato da un nuovo DLC noto come Edge of the World. Questo nuovo aggiornamento, presenta tre nuovissime mini-campagne con nove nuove missioni, luoghi esotici, due nuove classi giocabili con cavalcature uniche e l’arma Imperial Shocklance. Di seguito una panoramica del titolo tramite Wired Productions:

Visitate l’esotica Mongress Maw springs, esclusiva di Edge of the World, scoprite antiche installazioni e scoprite il destino di spedizioni che si credevano perse da tempo, o aiutate un eccentrico cliente a recuperare un’antica reliquia, mentre combattete un male profondo e arcaico.

The Falconeer è uno straordinario lavoro di espressione personale e di design di gioco dello sviluppatore solitario Tomas Sala, caratterizzato da intensi combattimenti aerei a bordo di un gigantesco aereo da guerra, profonda esplorazione di un misterioso mondo oceanico, uno stile artistico splendidamente originale, pezzi epici, musica premiata e una narrazione riccamente coinvolgente.

Il trailer dell’espansione Edge of the World rivela due esclusive classi Asso Leggendario e cavalcature. In questo aggiornamento è possibile utilizzare Arbiter che vola sul dorso di un Fenyx, oppure attraversare in volo il Grande Ursee come un Corsaro a bordo di uno Pteron preistorico. Sarà disponibile una nuova e potente arma, la Shock lance imperiale, un’arma elettrica con la capacità di eliminare più nemici in una volta. Il DLC prevede anche un aumento del level cap da 20 a 24 utilizzando i vari oggetti antichi che possono essere scoperti in tutta la Grande Ursee. Il DLC Edge of the World sarà disponibile all’acquisto per la famiglia di dispositivi Xbox sul sito Microsoft Store e per PC tramite Steam. L’espansione sarà disponibile anche come parte di The Falconeer: Warrior Edition, in uscita su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Edge of the World, per The Falconeer per PC e la famiglia di dispositivi Xbox, in uscita insieme a The Falconeer: Warrior Edition per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 5 agosto 2021.