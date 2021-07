Steam Deck: deciderne il prezzo è stato difficile secondo Valve

Nella giornata di ieri, 15 luglio 2021, Valve ha annunciato senza preavviso la nuovissima Steam Deck, ovvero un PC portatile che funge da console con l’applicazione di Steam, ovviamente, pre-installata. La console sarà disponibile in tre versioni, la cui differenza sostanziale risiede nello spazio di archiviazione interno, ma non solo.

Delle tre versioni, ricordiamo di seguito le caratteristiche principali:

Versione da 64 GB (€419,00): sarà dotata anche di custodia da viaggio;

Versione da 256 GB (€549,00): avrà anch’essa la custodia, un sistema di archiviazione più rapido e un pacchetto esclusivo della community di Steam;

Versione da 512 GB (€679,00): con custodia esclusiva da viaggio, sistema di archiviazione più rapido e vetro premium anti-riflesso.

Il punto critico, e maggiormente discusso nelle ultime ore, è stato proprio il prezzo del palmare Steam Deck. Secondo i più il prezzo sarebbe piuttosto accessibile, anche più di quanto ci si potesse aspettare, posto che sarà possibile, altresì, personalizzare il sistema operativo. Una delle personalità di rilievo di Valve, ovvero il co-fondatore Gabe Newell, avrebbe condiviso qualche parola a riguardo.

Durante un’intervista con IGN, infatti, Newell si sarebbe soffermato particolarmente sulla questione della decisione del prezzo da applicare per Steam Deck, la quale ha rappresentato senza dubbi la sfida più critica. Gabe Newell ha definito “critico e difficoltoso” scegliere un prezzo che potesse essere allo stesso tempo equilibrato ed accessibile al pubblico pagante.

La presa di decisione da parte di Valve è derivata principalmente dalla qualità dell’hardware e dalla volontà di vedervi gravitare quanti più videogiocatori possibile, tanto da poter riuscire ad impiantare un nuovissimo braccio nell’ecosistema degli hardware presenti sul mercato. Tutto ciò è stato spiegato per sottolineare che non è stato preso in considerazione l’ammontare di software da vendere per compensare la cifra spesa nello sviluppo e produzione di Steam Deck. Valve, infatti, vorrebbe porre l’accento sulla qualità e la comodità del palmare.

Al netto di queste considerazioni, riteniamo di dover capire l’effettivo livello di Steam Deck prima di trarne delle conclusioni quantomeno accurate. Ricordiamo, infine, che la console di Valve sarà disponibile molto presto al pre-order (disponibile sul sito a prova di bagarinaggio e bot), in previsione di un’uscita entro dicembre 2021.