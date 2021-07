Star Wars: EA Play non avrà nuovi giochi del franchise fino al 2022

Da qualche mese si vocifera di un sequel di Fallen Order. Con EA Play Live in programma la prossima settimana, sembrava che ci sarebbe stato un annuncio o almeno un teaser. Sfortunatamente, l’account Twitter ufficiale EA di Star Wars ha confermato che nessun nuovo gioco del franchise sarà presentato all’evento. Di seguito il comunicato:

Non mostreremo nessun nuovo gioco di Star Wars all’EA Play Live il 22 luglio… ma tutti noi non vediamo l’ora di festeggiare con voi il prossimo anno quando condivideremo la nostra visione per la Galassia molto, molto lontana!

EA Play Live durerà 40 minuti e si concentrerà su titoli in uscita presto tra cui Battlefield 2042, Lost in Random e altri giochi. Se non altro, questo potrebbe significare un annuncio o due l’anno prossimo. Forse anche novità sul prossimo grande Battlefront? Non sarebbe troppo strano, ma sembra che il prossimo futuro del franchise è ancora un’incognita. BioWare, lancerà una nuova espansione di Star Wars: The Old Republic quest’anno per celebrare il decimo anniversario dell’MMO, ha anche affermato che non mostrerà Mass Effect 4 o Dragon Age 4 all’EA Play Live.

LucasFilm ha confermato a gennaio che il suo accordo di esclusività di Star Wars con EA doveva concludersi collaborando con Ubisoft su un nuovo gioco open world, anche se EA ha risposto affermando che la sua collaborazione di lunga data con Lucasfilm Games… continuerà per gli anni a venire. Lo sviluppatore di Star Wars Squadrons, Motive, ha dichiarato che sta lavorando a un nuovo gioco d’azione del franchise e anche ad un altro progetto non annunciato, che si dice sia un reboot di Dead Space, la serie horror di fantascienza precedentemente realizzata dallo studio EA ormai chiuso. Viscerale. EA ha suggerito l’anno scorso che avrebbe creato un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order dopo che il gioco di Respawn del 2019 ha superato le aspettative con oltre 10 milioni di vendite. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.