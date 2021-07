Guilty Gear Strive: le vendite digitali e fisiche superano le 500 mila unità

Guilty Gear: Strive, il popolare picchiaduro di Arc System Works e sesto capitolo dell’intera saga, ha superato un traguardo degno di nota, superando la quota di 500 mila copie del titolo, siano esse in formato fisico che in versione digitale. Non è di certo una grossa sorpresa, in quanto il titolo con grafica in stile anime risulta piacevole e divertente ed ha incontrato i favori del pubblico e della critica (anche noi di GamesVillage ne abbiamo svolto una recensione).

Nonostante la qualità con cui Arc System Works ha lanciato il suo Guilty Gear: Strive, ciò che fa riflettere su questo obiettivo conquistato, è l’insuccesso sofferto spesso e volentieri da videogiochi picchiaduro che non rientrino tra i “sacri mostri” del genere, ovvero Mortal Kombat, Tekken e Street Fighter. Tutto ciò rende ancora più soddisfacente per la software house essere riuscita a vendere mezzo milione di copie del gioco.

Ricordiamo a tutti che, a soli quattro giorni dal day-one, Guilty Gear: Strive riuscì a totalizzare le 300 mila unità spedite e vendute (anche negli store online) a livello internazionale. Speriamo possa arrivare al milione di unità acquistate dal pubblico entro la fine del 2021, risultato tranquillamente accessibile per la software house, la quale, ultimamente, starebbe lavorando alla gestione del cross-play del picchiaduro.

Aspettiamoci anche altre novità nell’immediato futuro: proprio il 20 luglio 2021, infatti, gli sviluppatori annunceranno un nuovo personaggio (mai visto prima) in arrivo che verrà aggiunto al gruppo di combattenti utilizzabili su Guilty Gear: Strive, tramite la condivisione di un DLC. L’annuncio avverrà alle ore 18.00 PST (cioè alle 03.00 italiane) tramite il canale YouTube ufficiale, su cui verrà pubblicato il trailer del Season One Pass (di seguito l’annuncio tramite l’account Twitter).

#GuiltyGearStrive keeps on rocking with over 500K units worldwide!🎸🤘🤘

📣 We're announcing the 1st DLC character on our YouTube Channel!

📺: https://t.co/YqooUQQ6E0

